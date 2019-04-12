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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 21:58 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, istifa kararı aldı. Görevini bırakan Şengül'ün, konuya dair yarın detaylı açıklama yapacağı öğrenildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, görevinden istifa etme kararı aldı. Şengül’ün, bu kararı almadan önce, Ankara’da Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü, görüşmede seçim sonuçlarının konuşulduğu kaydedildi.

Görüşmede, Şengül ile AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin seçim sürecinde uyumlu çalışamadıkları yönünde iddiaların da gündeme geldiği öğrenildi. Bunun üzerine Şengül’ün istifa kararı aldığı kaydedildi. Şengül’ün, kararının gerekçesini yarın yapacağı basın toplantısı ile açıklayacak. Aydın Şengül’ün istifasının ardından parti kulisleri de hareketlendi.

İŞTE İL BAŞKANLIĞI İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

AK Parti kulislerinde eski milletvekili Kerem Ali Sürekli, AK Parti’nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı, Tanfer Kemerli ve İlknur Denizli ve milletvekili adayı olan Maksut Karaosman’ın adının il başkanlığı için ön plana çıktığı kaydedildi.

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