AK Parti İzmir İl Başkanı: Büyükşehir’e 'Aday ol' derlerse çıkarım

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Büyükşehir Belediye Başkan adayını arayan AK Parti'nin İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'den sürpriz bir açıklama geldi. Şengül, başvuruda bulunmadığını ancak aday olması istendiği taktirde göreve hazır olduğunu söyledi.

AK Parti'nin İzmir’de birçok ilçede belediye başkan adaylarını belirlediği ancak açıklanmadığı belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı için arayışını sürdüren partinin, teşkilat içerisinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın yanı sıra İl Başkanı Aydın Şengül'ün de üzerinde durduğu konuşuluyor. İl Başkanı Şengül ise "Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine aday mısınız" sorusuna, böyle bir başvurusunun olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Şengül, "Genel merkezin aday olmanızı istemesi halinde tavrınız ne olur?" Sorusuna "İl başkanı adayı değildim, istediler il başkanı oldum. Büyükşehir için ‘Aday ol’ derlerse, çıkarım. Sorun yok" karşılığını verdi.

İL TEŞKİLATI SAHADA SOSYAL ARAŞTIRMA YAPACAK

Öte yandan AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın partili gençler ile birlikte, kentte sosyal araştırma yapacağı belirtiliyor. Buna göre ilçelerin büyüklüğü dikkate alınarak en az 50’şer kişilik gruplar ile alanda çalışma yapmayı planlayan teşkilat, seçmene birçok soru yöneltecek. Sadece CHP’li belediyelerin olduğu ilçelerde değil, AK Partili belediye başkanlarının görev yaptığı yerlerde de seçmene "Belediye başkanından memnun musunuz?", "Belediye hizmetlerinden memnun musunuz?", "Kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz?" diye sorular yöneltilecek. Teşkilatın ayrıca saha çalışmalarından istediği verimi alabilmek için çalışma yöntemini de halka soracağı belirtiliyor. Yapılan çalışmaların ardından, halkın yaşadığı sorunlar da tespit edilerek, soruların yanıtları, tabletler aracılığı ile oluşturulan sisteme gönderilecek.

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