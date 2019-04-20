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AK Parti Kayapınar ilçe teşkilatı, itirazın sonuçlanmasını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Kayapınar İlçe Başkanlığı, HDP’den İlçe Belediye Başkanı Seçilen Keziban Yılmaz’ın Diyarbakır Barosu’ndan istifa etmediği gerekçesiyle yaptıkları itirazın sonucunu bekliyor.AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can tarafından 13 Nisan’da YSK Başkanlığı’na sunulmak üzere dilekçe verildi.

AK Parti Kayapınar ilçe teşkilatı, itirazın sonuçlanmasını bekliyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Kayapınar İlçe Başkanlığı, HDP’den İlçe Belediye Başkanı Seçilen Keziban Yılmaz’ın Diyarbakır Barosu’ndan istifa etmediği gerekçesiyle yaptıkları itirazın sonucunu bekliyor.
AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can tarafından 13 Nisan’da YSK Başkanlığı’na sunulmak üzere dilekçe verildi. Can, HDP’li Yılmaz’ın Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ve 1 Aralık 2018 tarihine kadar istifa etmesi gerekirken bu tarihten sonra alınan Baro Yönetim Kurulu kararlarında imzası olduğu ve süresinde istifa etmediğinin anlaşıldığını kaydetti. Can tarafından yapılan başvuruda Yılmaz’ın Diyarbakır Barosu’ndan 1 Aralık 2018’de istifa etmediği gerekçesiyle mazbatasının iptal edilmesi ve en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Cevdet Nasıranlı’ya mazbata verilmesi istendi.
başvuruda 1963’te Adalet Partisi adayının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını kazanmasına rağmen zamanında istifa etmediği gerekçe gösterilerek CHP tarafından itirazda bulunulduğu, itiraz sonucunda İstanbul’da ikinci olan parti CHP’nin adayına mazbata verildiği hatırlatıldı.

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