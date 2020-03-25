AK Parti'li Bostancı'dan infaz düzenlemesine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan ceza ve infaz düzenlemesine ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Bostancı, söz konusu düzenlemenin taslak aşamasında olduğunu, taslak metin üzerinden muhalefetle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Henüz teklif ortaya çıkmamasına rağmen eleştiriler geldiğini ifade eden Bostancı, "Bizim üzerinde müzakere ettiğimiz husus infaza ilişkin bir husus. Yoksa suçların cezaları ve o cezaların miktarlarına ilişkin bir çalışma değil. Yani bir insan ceza aldığında cezaevinde ne kadar süreyi geçirecek ve ne kadar dışarıda geçirecek. Yani cezalara ilişkin bir düzenleme değil. İnfaza ilişkin bir düzenleme. Hapishanede kalış süresine ilişkin bir düzenleme, bu bir taslak. Diğer siyasi partilerle müzakere ettiğimiz bir taslak" dedi. 'MÜZAKERE EDİLEBİLİR BİR TASLAK' Bostancı, taslağı hazırlarken, yargı çevrelerinin hem pratik hem de dosya üzerinden yaptıkları çok sayıda konuya ilişkin değerlendirmeleri ve o çerçevedeki yaklaşımlarını hesaba kattıklarını vurguladı. Bostancı, şöyle konuştu:

"Akademisyenlerin yaklaşımlarını hesaba kattık. Kamuoyundaki çok çeşitli değerlendirmeleri hesaba kattık. Ortaya çıkan taslak siyasal bir taslak değil. Yani AK Parti’nin resmi görüşünü yansıtan, 'işte AK Parti bu çerçevede bir yaklaşımla infaza bakıyor' diyebileceğimiz bir taslak değil. Bu taslak, Meclis'te siyaset marifetiyle müzakere edilebilir zemini ortaya koyan bir taslak. Biz mevcut siyasi grubu olan partilerin, yaklaşımları, görüşleri nelerdir, hassasiyetleri nelerdir, hangi konulara ilişkin nasıl bir bakışa sahipler, bunları müzakere ediyoruz. İlgili bütün siyasi partilerin yaklaşımlarının hesaba katılması gereken bir çalışma. En temel hassasiyetimiz elbette terör, şiddet ile ilgili bazı suçlar. Ama bunları da ifade ederken, 'sizin yaklaşımınız nedir?' diyebileceğimiz bir esneklik içerisinde hazırlanmış bir taslak. Bu zemin içerisinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bazı yorumlarda, 'AK Parti'nin taslağı bunu getiriyor, şunu getiriyor'. Hayır, bu taslak kamuoyundaki eğilimler, uzman kişilerin değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkmış bir taslak."