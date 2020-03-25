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AK Parti'li Bostancı'dan infaz düzenlemesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, taslak aşamasındaki ceza infaz düzenlemesine ilişkin, "Bunun afla alakası yok. İnsanlar işledikleri suçların cezasını çekeceklerdir. Ama bu ceza süresinin ne olacağına ilişkin geçmişteki uygulamaları da göz önünde bulundurarak bir değerlendirme söz konusu. Buradaki amaç; hakkaniyet, adalet, rehabilitasyon, topluma kazandırmak" dedi.

AK Parti'li Bostancı'dan infaz düzenlemesine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan ceza ve infaz düzenlemesine ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Bostancı, söz konusu düzenlemenin taslak aşamasında olduğunu, taslak metin üzerinden muhalefetle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Henüz teklif ortaya çıkmamasına rağmen eleştiriler geldiğini ifade eden Bostancı, "Bizim üzerinde müzakere ettiğimiz husus infaza ilişkin bir husus. Yoksa suçların cezaları ve o cezaların miktarlarına ilişkin bir çalışma değil. Yani bir insan ceza aldığında cezaevinde ne kadar süreyi geçirecek ve ne kadar dışarıda geçirecek. Yani cezalara ilişkin bir düzenleme değil. İnfaza ilişkin bir düzenleme. Hapishanede kalış süresine ilişkin bir düzenleme, bu bir taslak. Diğer siyasi partilerle müzakere ettiğimiz bir taslak" dedi.

'MÜZAKERE EDİLEBİLİR BİR TASLAK'

Bostancı, taslağı hazırlarken, yargı çevrelerinin hem pratik hem de dosya üzerinden yaptıkları çok sayıda konuya ilişkin değerlendirmeleri ve o çerçevedeki yaklaşımlarını hesaba kattıklarını vurguladı. Bostancı, şöyle konuştu:

"Akademisyenlerin yaklaşımlarını hesaba kattık. Kamuoyundaki çok çeşitli değerlendirmeleri hesaba kattık. Ortaya çıkan taslak siyasal bir taslak değil. Yani AK Parti’nin resmi görüşünü yansıtan, 'işte AK Parti bu çerçevede bir yaklaşımla infaza bakıyor' diyebileceğimiz bir taslak değil. Bu taslak, Meclis'te siyaset marifetiyle müzakere edilebilir zemini ortaya koyan bir taslak. Biz mevcut siyasi grubu olan partilerin, yaklaşımları, görüşleri nelerdir, hassasiyetleri nelerdir, hangi konulara ilişkin nasıl bir bakışa sahipler, bunları müzakere ediyoruz. İlgili bütün siyasi partilerin yaklaşımlarının hesaba katılması gereken bir çalışma. En temel hassasiyetimiz elbette terör, şiddet ile ilgili bazı suçlar. Ama bunları da ifade ederken, 'sizin yaklaşımınız nedir?' diyebileceğimiz bir esneklik içerisinde hazırlanmış bir taslak. Bu zemin içerisinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bazı yorumlarda, 'AK Parti'nin taslağı bunu getiriyor, şunu getiriyor'. Hayır, bu taslak kamuoyundaki eğilimler, uzman kişilerin değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkmış bir taslak."

'BAZI SUÇLARI CEZA OLARAK ÇOK ARTIRDIK'

Naci Bostancı, siyasi partilerin görüşlerini aldıktan sonra, nihai çalışmayı yapacaklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"AK Parti'nin, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın teklifi olarak Meclis'e getireceğiz. Ondan sonra komisyon gündemine gelecek. Dolayısıyla şu aşamada; üzerine konuştuğumuzun bir taslak olduğunu unutmayalım. İnsanlar, sanki birilerine af getiriliyormuş, birileri bu af sayesinde dışarı çıkarılacakmış gibi değerlendirmeler yapıyor, bu da son derece yanlış. Ortada bir af yok. Hapishane sürelerine, infaz sürelerine ilişkin bir çalışma yapılıyor. Bunun nedeni de uzun yıllardan bu yana ceza sisteminde bir takım değişiklikler oldu. Ve bu çerçevede yapılan etki analizleri var. Biz bazı suçları ceza olarak çok artırdık, infaz olarak da artırdık. Bunun getirdiği bir etki analizi var."

'SUÇ İŞLEDİLERSE CEZASINI ÇEKECEKLER'

Bostancı, hangi suç olursa olsun insanların cezalarını çekip çıkacaklarını vurgulayarak, "Problem şu; bunların ıslah mekanizması çerçevesinde 6,5 yıl mı yatması lazım, yoksa 6 yıl mı yatması lazım? Belli bir süre infaza ilişkin bir değerlendirme yapıldığında, bu ıslah sistemine, rehabilitasyona, bu insanların topluma kazandırılmasına ilişkin bir kolaylık sağlanabilir mi? Bakış açısı budur. Dolayısıyla 'insanlar cezalarını çekmesinler', hayır böyle bir yaklaşım yok. İnsanlar bir suç işledilerse mutlak suretle ne olursa olsun cezalarını çekeceklerdir. Bu ceza süresini, topluma kazandırma açısından 15-20 yıllık etki analizini ıslah ve rehabilitasyona ilişkin yeni bir perspektif geliştirmeli miyiz? Mesele burada toparlanıyor. Yanlış birtakım değerlendirmeler yapmak doğru olmaz" dedi.

'AMAÇ TOPLUMA KAZANDIRMAK'

Düzenlemenin taslak aşamasında olduğunu tekrarlayan Bostancı, "Bunun afla alakası yok. İnsanlar işledikleri suçların cezasını çekeceklerdir. Ama bu ceza süresinin ne olacağına ilişkin geçmişteki uygulamaları da göz önünde bulundurarak bir değerlendirme söz konusu. Buradaki amaç; hakkaniyet, adalet, rehabilitasyon, topluma kazandırmak. Bu eksenden bakıyoruz. İnfaz marifetiyle getirilecek olan düzenleme neticesinde insanların hapishanede biraz daha fazla mı, az mı kalmaları gerekiyor, karar verilecek budur" ifadelerini kullandı.

Bostancı, söz konusu düzenlemeye ilişkin teklifi kısa sürede Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını, ardından da komisyon ve genel kurul gündemine getireceklerini kaydetti.

(DHA)

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