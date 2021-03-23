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AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız

23.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız." dedi.

AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda yarın yapılacak AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin çok titiz, uzun süreli bir maratonun önemli bir tanesi olduğunu ve çok heyecanlı olduklarını belirten Kandemir, "Malum olduğu üzere delege seçimleri ile başlayan yaklaşık 1 senelik bir maratonu inşallah burada finallendiriyoruz, kongrelerimizi ama yeni bir başlangıç yapıyoruz. 2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, manifesto niteliğinde bir konuşma hazırlığı yaptığını ve bunu kendisinin de ifade ettiğini anımsatan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimizin yetkili organlarını tazeleyeceğimiz, yenileyeceğimiz ve inşallah yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağımız 7. Olağan Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz. Arkadaşlarımız çok titiz bir çalışma yaptılar. Esasında yarın Ankara'da bulutlu bir hava var fakat illerden bu coşkuya ortak olmak isteyen arkadaşlarımız, delegelerimiz gelecekler. Çok heyecanlı, coşkulu tabii bütün kurallara riayet ederek, dikkat ederek özenli bir kongre yapacağız. İnşallah bu demokrasi şöleninde hep birlikte, delegelerimizle birlikte izlemeye gelen, şahit olmaya gelen gençlerimizle, kadınlarımızla ve büyüklerimizle birlikte bugüne kadar görev yapmış milletvekillerimiz ya da parti organlarımızda görev almış tüm heyetle birlikte bir manifesto. AK Parti 2023'e, Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak? Bunun adımlarını gördüğümüz, göreceğimiz bir kongre yapacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz."

"ÇOK GÜÇLÜ BİR LİSTE İLE AK PARTİ YENİDEN MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKMIŞ OLACAK"

Salondaki çalışmalardan dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a ve ekibine teşekkür eden Kandemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız. Toplumun her kesimini kuşatan, her kimliğinin içerisinde var olduğu, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında etkili, yetkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile inşallah yarın AK Parti yeniden milletimizin huzuruna çıkmış olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kongrenin ana sloganının "Türkiye için güven ve istikrar" olduğunu hatırlatan Kandemir, "İnşallah bugüne kadar oluşturduğu birikimi, heyecanı bundan sonraki süreçte Türkiye'ye dair nasıl bir vizyonu taşıdığımızı yarın hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti, milletin her seçimde huzuruna gittiğinde teveccühüne mazhar olmuş bir siyasi hareket. İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı olarak ortaklarımızla birlikte el ele, kol kola 2023'e de damga vuracağız. Yarın da bunun işaret fişeği olacak. Hep birlikte şahitlik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirlerine de değinen Kandemir, şehirlerden gelecek delegelere detaylı bir doküman gönderildiğini anımsatarak, "5 kişilik doktor arkadaşlarımızdan oluşan pandemi kurulumuz var. Bu arkadaşlarımızın hem yolculuk hem de salonda nelere dikkat edileceğini, hassasiyetleri, hijyenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan çok detaylı bir çalışma yaptılar." dedi.

"24 MART ASLINDA 2023'ÜN BAŞLANGICI"

Teşkilat Başkanlığına kongre sürecindeki gayretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "Hem Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak hem Teşkilat Başkanlığı olarak AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresine çok iyi bir şekilde hazırlandık. Tabii 24 Mart aslında 2023'ün de başlangıcı. Çünkü 24 Mart'ta 2023'ün kadrolarıyla birlikte inşallah yola çıkacağız." dedi.

AK Parti'nin 19 yıl boyunca Türkiye'yi sağlık, eğitim, ulaşım ve bilişim gibi her alanda Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırladığını belirten Ünal, bu kadrolarla Türkiye'nin güven ve istikrar içerisinde yolculuğuna devam edeceğini söyledi. (AA)

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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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