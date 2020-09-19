AK Parti'li Turan: Fransa Cumhurbaşkanı'na Türkçe tweet attıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır

AK Parti Biga İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi, şehir parkında yapıldı. Kongreye AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, belediye ve il genel meclis üyeleri, ilçe ve belde başkanları ile partililer katıldı.

"O MALUM SİYASİ PARTİLER, BU DÖNEMDE 'HEPİMİZ ERDOĞAN'IZ' DESELERDİ..."

Kongrede konuşan Bülent Turan, "Epeydir kendisini Napolyon olma rüyalarında gören Macron, o kadar yanlış işlerden sonra, açıklamalardan sonra Türkçe tweet atmış. ‘İletişime açığız, görüşmeye hazırız’ demiş. Ben de diyorum ki; 'Fransa Cumhurbaşkanı'na Türkçe tweet attıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır.' Biz Cumhur ittifakı ile beraber o iddialara karşı dik durmasaydık bugün bırakın ilişki kuralım, Türkçe tweet atalım demeyi tam aksine, Doğu Akdeniz’e çıkamayan, Ege’ye burnunu sokamayan, Karadeniz’de doğalgaz arayamayan bir döneme başlamış olurduk. Asla geri adım atmadık. Her zaman, ‘biz oyuz, biz buyuz diyenler’ bir mesele olduğunda ‘hepimiz şuyuz, buyuz’ diyen o malum siyasi partiler, aslında bu dönemde ‘Hepimiz Erdoğan’ız’ deselerdi, Türkiye çok daha uluslararası alanda kendini ortaya koyan bir tarzı geliştirmiş olurdu. Ama bunu yapmadılar. Ama her şeye rağmen söylüyorum, başta Biga olmak üzere bize oy veren veya vermeyen herkesin derdi bizim derdimizdir., Biga’da oy vermeyen de bizim kardeşimiz, 82 milyon bizim kardeşimiz’’ dedi.