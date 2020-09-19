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AK Parti'li Turan: Fransa Cumhurbaşkanı'na Türkçe tweet attıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 18:20 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Biga ilçesi AK Parti 7'nci Olağan Kongresi’nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, "Macron, o kadar yanlış işlerden, açıklamalardan sonra Türkçe tweet atmış. ‘İletişime açığız, görüşmeye hazırız’ hazır. Ben de diyorum ki; 'Fransa Cumhurbaşkanına Türkçe tweet attıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

AK Parti'li Turan: Fransa Cumhurbaşkanı'na Türkçe tweet attıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır

AK Parti Biga İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi, şehir parkında yapıldı. Kongreye AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, belediye ve il genel meclis üyeleri, ilçe ve belde başkanları ile partililer katıldı.

"O MALUM SİYASİ PARTİLER, BU DÖNEMDE 'HEPİMİZ ERDOĞAN'IZ' DESELERDİ..."

Kongrede konuşan Bülent Turan, "Epeydir kendisini Napolyon olma rüyalarında gören Macron, o kadar yanlış işlerden sonra, açıklamalardan sonra Türkçe tweet atmış. ‘İletişime açığız, görüşmeye hazırız’ demiş. Ben de diyorum ki; 'Fransa Cumhurbaşkanı'na Türkçe tweet attıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır.' Biz Cumhur ittifakı ile beraber o iddialara karşı dik durmasaydık bugün bırakın ilişki kuralım, Türkçe tweet atalım demeyi tam aksine, Doğu Akdeniz’e çıkamayan, Ege’ye burnunu sokamayan, Karadeniz’de doğalgaz arayamayan bir döneme başlamış olurduk. Asla geri adım atmadık. Her zaman, ‘biz oyuz, biz buyuz diyenler’ bir mesele olduğunda ‘hepimiz şuyuz, buyuz’ diyen o malum siyasi partiler, aslında bu dönemde ‘Hepimiz Erdoğan’ız’ deselerdi, Türkiye çok daha uluslararası alanda kendini ortaya koyan bir tarzı geliştirmiş olurdu. Ama bunu yapmadılar. Ama her şeye rağmen söylüyorum, başta Biga olmak üzere bize oy veren veya vermeyen herkesin derdi bizim derdimizdir., Biga’da oy vermeyen de bizim kardeşimiz, 82 milyon bizim kardeşimiz’’ dedi.

‘KARGALAR KARGALARLA, KARTALLAR KARTALLARLA YÜRÜYECEK’

AK Parti’den ayrılarak parti kuranları eleştiren Turan, şunları söyledi:

‘’Hele ki bizden giden arkadaşlarımız, açıklamalarının altındaki imzalarını silin, oraya CHP’yi koyun. Fark kalmadı artık. Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan’ın açıklamalarında çıkarın son imza bölümünü, koyun oraya Kılıçdaroğlu’nu, aynı şeyleri söylemeye başladılar. Allah kimseyi şaşırtmasın. O yüzden diyorum ki Erdoğan’ın gitmesinden başka iddiası olmayan adamlara kul, köle olacak adamlar, bunun cezasını çekiyorlar. Ama tablo ortada, anketler ortada. Kim kimle yürürse yürüsün. Kargalar kargalarla, kartallar kartallarla yürüyecek. Ama aynı şekilde Cumhur ittifakıyla yola devam edeceğiz. Tüm dünyanın oyun kurduğu zamanlarda Cumhur ittifakı bu oyunu bozmayı başardı. 15 Temmuz başta olmak üzere Türkiye’ye biçilmeye çalışılan rolü yırttı, attı. Bu ittifakı küçük meselelere, yanlış işlere asla heba edemeyiz. Hiç birimizin bu ittifaka zarar verme, yan bakma, dedikodu yapma, polemik yaptırma hakkı olmaz, olmamalıdır. Çünkü bu ittifaka biz ufak hesaplarla, bir belediye kazanma olarak bakmıyoruz. Bu ittifak Macron’a, ABD’ye, İsrail’e cevap. Bu ittifak, ‘eski Türkiye olsun, zayıf Türkiye olsun’ diyen kim varsa, ‘hayır Türkiye, yüz yıldan beri koparılmaya çalışılan tarihi kodlarıyla tekrar barışıyor, tekrar ayağa kalkıyor’ demenin adıdır. MHP bizim rakibimiz değil, dostumuz, arkadaşımız. Beraber yol yürüyeceğiz" dedi.

AK Parti Biga İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi’nde başkanlığa Hasan Sepici seçildi. (DHA)

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