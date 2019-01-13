AK Parti Malatya Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Beydağı Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'ndaki törende, aday tanıtımının hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti iktidarlarının Türkiye genelinde hastaneler, bölünmüş yollar, barajlar ve hava alanları gibi birçok projeyi hayata geçirdiğini anımsatan Subaşı, "İnsanımıza dokunan, huzur veren ve refahı arttıran işler gerçekleştirdik. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke olarak yeni bir dönemin başlangıcına şahit olduk. Dünyada sözü geçen, konuşulan bir ülke haline geldik." dedi.

Subaşı, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak tarihi bir zafere imza atacaklarını vurgulayarak, "Cumhur İttifakı'nın yürümesi ve başarılı olması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bundan dolayı iki günü eşit olmayacak şekilde çalışacağız. Gönül belediyeciliğini çalmadık kapı bırakmayarak, herkese anlatacağız. " diye konuştu.