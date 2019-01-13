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AK Parti Malatya Aday Tanıtım Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı: - "Gönül belediyeciliğini çalmadık kapı bırakmayarak, herkese anlatacağız"

AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Beydağı Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'ndaki törende, aday tanıtımının hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti iktidarlarının Türkiye genelinde hastaneler, bölünmüş yollar, barajlar ve hava alanları gibi birçok projeyi hayata geçirdiğini anımsatan Subaşı, "İnsanımıza dokunan, huzur veren ve refahı arttıran işler gerçekleştirdik. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke olarak yeni bir dönemin başlangıcına şahit olduk. Dünyada sözü geçen, konuşulan bir ülke haline geldik." dedi.

Subaşı, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak tarihi bir zafere imza atacaklarını vurgulayarak, "Cumhur İttifakı'nın yürümesi ve başarılı olması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bundan dolayı iki günü eşit olmayacak şekilde çalışacağız. Gönül belediyeciliğini çalmadık kapı bırakmayarak, herkese anlatacağız. " diye konuştu.

Programda AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediye başkan adayları ile Cumhur İttifakı'nın Hekimhan ve Kuluncak Belediye Başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti, Malatya Büyükşehir'de Selahattin Gürkan'ı, Arapgir'de Rıza Murat Türksoy'u, Arguvan'da Ahmet Eren'i, Akçadağ'da Mustafa Kırteke'yi, Battalgazi'de Osman Güder'i, Darende'de İsa Özkan'ı, Doğanşehir'de Vahap Küçük'ü, Doğanyol'da Hakan Bay'ı, Kale'de Murat Koca'yı, Pütürge'de Mikail Sülük'ü, Yazıhan'da Nevzat Öztürk'ü, Yeşilyurt'ta Mehmet Çınar'ı belediye başkanlıklarına aday gösterdi.

Cumhur İttifakı kapsamında ise Hekimhan'da Hacı Mustafa Arıkan, Kuluncak'ta Erhan Cengiz aday gösterildi.

Programa AK Parti teşkilatı ile MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve partililer katıldı.

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