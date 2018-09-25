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AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 19:58 | Son Güncelleme

Af ve yerel seçimlerde ittifak konularında görüş ayrılıkları olan Cumhur İttifakı'nın devamı için prensipte anlaşma sağlandı.

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

Cumhur İttifakı'nın devamı için prensipte anlaşma sağlandı.

'GÖRÜŞMELER HEYETLER HALİNDE DEVAM EDECEK'

Son dakika gelen bilgiye göre, AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Görüşmeler heyetler halinde devam edecek" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
cumhur ittifakı ak parti MHP

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