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AK Parti-MHP Kahramanmaraş’ta anlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 08:20 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, 30 Mart yerel seçimleri öncesi aday tanıtımı için geldiği Kahramanmaraş’ta MHP il yönetimini ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, 30 Mart yerel seçimleri öncesi aday tanıtımı için geldiği Kahramanmaraş’ta MHP il yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ömer Çelik, “31 Mart gecesi ittifakımızın zaferini beraber kutlayacağız” dedi.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş programına MHP il yönetimini ziyarete ederek başladı. MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve ilçe başkanları tarafından kapıda karşılanan Ömer Çelik, parti toplantı salonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
30 Mart yerel seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin ilk seçimi olması nedeniyle çok nemli olduğunu söyleyen Çelik, “Kahramanmaraş’ımızda adaylarımızı açıklayacağız. Önemli bir gün. Bütün ilçe adaylarımızı açıklayacağız. Bugün bazı ilçelerimizde Cumhur ittifakı çerçevesinde açıklamalarımız olacak. Bu seçim süreci çok önemli bir süreç. Türkiye’nin her tarafında yerel seçimlere hazırlık aşamasında güçlü bir şekilde hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçtikten sonra ilk yerel seçim olduğu için çok önemli. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin pozitif etkilerini katkılarını yerelde de görülebilmesi için çok önemli bir seçim sürecine girdik. İnşallah seçimlerde hep beraber yürüyeceğiz. Cumhur ittifakı büyük bir güçle bu seçimlerden çıkacak. İllerde vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz ortak iradeyle gerçekleşecek. 31 Mart gecesi ittifakımızın zaferini beraber kutlayacağız öncelikle Maraş’ta olmak üzere” dedi.
“9 İlçede AK Parti’den adayımız çıkıyor, 2 ilçede MHP olarak aday göstereceğiz”
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ise, “Bizler Devlet beyimizin manevi evlatlarıyız. Ondan aldığımız emir ve talimatlar doğrultusunda Cumhur İttifakı Kahramanmaraş’ta en yüksek oyu alarak bayrağımızı dikeceğiz. 9 İlçede AK Parti’den adayımız çıkıyor, 2 ilçede MHP olarak aday göstereceğiz. Ayrıca büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayımızı destekleyeceğiz. Aynı zamanda Cumhur İttifakının adayıdır. Bizim adayımızdır. Biz ülkücüler olarak bu seçimlere en iyi şekilde hazırlanacağız. Kesinlikle zillet ittifakına kaptırmayacağız” dedi.

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