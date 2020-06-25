Ak Parti Milletvekili Özlem Zengin kimdir? Kadınlara yönelik açıklaması nedir?

Kadınlarla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in kadınlara yönelik yaptığı çalışmalar nelerdir? Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında ve hayatı... Özlem Zengin kadınlar hakkında ne demiştir? İşte Ak Parti Milletvekili Özlem Zengin'in biyografisi ve kadınlar hakkında ki açıklamaları...

AK Parti Milletvekili Özlem Zengin kadınlar hakkında ne dedi?

AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in mecliste yaptığı kadınlara yönelik açıklamalar gündem oldu. Sosyal medyada ilgi oladağı olan AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'nin kadınlara ne dediği, kadınlara yönelık açıklamaları merak konusu oldu.

Zengin, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız, biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz" iddiasında bulundu.

"Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz?" sözleriyle HDP'yi hedef alan Zengin, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye’de."

“Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye’de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde ş unu söylemiştim. Eğer Türkçe’de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti’yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz.