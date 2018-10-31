AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.30'da başladı. Toplantı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle: ASGARİ ÜCRET Asgari ücret komisyonu, zamanında toplanacak. Herhangi bir şekilde takvimde oynama yok. KAŞIKÇI CİNAYETİ Türkiye, bu kadar sistematik ve vahşi bir saldırıyı kendi imkanlarıyla atlatmayı başarmıştır. GÖKÇEK AÇIKLAMASI Her parti adaylarını açıklayacak. İsim tartışmaları tabiidir. Gökçek'in dava arkadaşlığı konumu değişmez. İSTANBUL HAVALİMANI AÇIKLAMASI Avrupa Parlamentosu'nun kurumsal kapasitesinin bu duruma düşmesi hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir mesele. Kati Piri Türkiye karşıtlığına angaje olmuş. Ciddiye alınacak bir durum değil. DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ POLEMİĞİ Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Silahlı kuvvetlerimiz tarafından gerekli cevap verilir. Bir girişimde bulunmamalarını ve yapıcı olmalarını tavsiye ederiz. Yunanistan'a ikaz: Silahlı kuvvetlerimiz gereken cevabı verir. KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI Sayın Kılıçdaroğlu’nun son grup konuşmasında ortaya koyduğu sözler utanç vericidir. Bir şeyin altını çizmek isterim. Kendisi askerlikle ilgili meselelerden bahsederken, siyasette bir kural vardır. Aileyi işin içine karıştırmayacaksın, dışında tutacaksın. Utanç verici şekilde, kendi oğlunun askerliğinden bahsederken, cumhurbaşkanımızın oğullarının askerlik konularını gündeme getiriyorlar.

Elinde akıllı telefon var, kendi söylediğinin yalan olduğunu görecek. Bir tanesi askerlik görevini, yurt dışında okurken icra etmiştir, diğeri sağlık sorunu sebebiyle icra edememiştir. Bunu gündeme getirmek genel başkana yakışıyor mu? Şahsiyetli siyasetçiler ailesi konu olduğu zaman kendini öne atar. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Hem kendi ailesini, hem cumhurbaşkanımızın ailesini işin içine karıştırıyor. Birincisi cumhurbaşkanımızın ailesinden özür dilemesi gerekiyor. Yine işin içine karıştırdığı için kendi ailesinden özür dilemesi gerekiyor. Bu saygın olmayan, güçlü siyasi şahsiyetlere yakışmayan durumu açık ve net şekilde kınıyoruz. CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ Cumhurbaşkanı beklentilerimizi sıraladı. Bir, Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Bu işi yapanlar Suudi Arabistan makamlarının elindedir. Bunu öğrenememeleri gibi bir şeyin söz konusu olmadığını düşünüyoruz. İkincisi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı tarafından söylenen yerli işbirlikçi kimdir? Üçüncüsü, bu talimatı kim vermiştir? Bu yüksek düzeyden talimat verilmeden gerçekleştirilecek bir eylem değildir. eylemin organizasyonu, önceden planlanması… Ki bunu Suudi Başsavcı da söylüyor. Girer girmez öldürülmüş ve parçalara ayrılmış. Bunlar kimler? Bu talimatı verenler kimler? Kimseyi peşinen suçlamıyoruz, hiçbir şeyin örtülmesine de izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız “bu olayın örtülmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi. Bir, cesedin yerini öğrenmek istiyoruz, iki, ifadelerin adli makamlarımızla paylaşılmasını istiyoruz. Üç, yerli işbirlikçinin kim olduğunun iletilmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde gerçekleşmiştir bu eylem. Dolayısıyla bu şahısların adil şekilde yargılanması için bu yargılamanın İstanbul’da yapılması gerekir. Burada çok vahim olay var. şöyle bir şey olması gerekir. İstanbul’da yargılanmalıdır. Adil şeffaf bir yargılama olmalıdır. BM’den de sık sık çağrı yapılıyor. Adil ve şeffaf yargılama için. Bütün deliller ortaya dökülür ve dünya soru işaretlerinin ortadan kaldırılmasını izlemiş olur. Bunlar yapılmadığı sürece bu gündemden düşmeyecek hiçbir şekilde. Bütün dünyada Fransız dışişleri bakanının açıklamasında aynen şunu söylüyor. “Bu soruşturma sayın Erdoğan’ın baskısı, dirayeti ve uluslararası baskıyla yürüyor” Bütün dünyada bunun ört bas edilmemesi için bu kadar yüksek performans ortaya konulmasının arkasındaki iradenin Cumhurbaşkanımız olduğu yazılıp çiziliyor. Biz buradaki güçlü duruşun görülmesi bakımından altını çiziyoruz. “Kendisinin bunun üstünün örtülmesine dönük tekliflere kapalı olduğu da görülüyor.”

Kılıçdaroğlu utanmadan “sayın Erdoğan cinayetten haberdardı” diyor. Dünyada herkes tam tersini söylerken, hatta Türkiye’nin azılı düşmanları bile bu soruşturmada cumhurbaşkanımızın tavrını takdir ederken, dünyada bir tek Kılıçdaroğlu’ndan kara propaganda geliyor. Bu cümleyi söyleyen birisi Kaşıkçı cümlesini ört bas etmek istiyor. Bu kadar gayret gösterilirken, tutup da kendi ülkesini bütün dünya, Türkiye’nin tamamı başka türlü düşünürken itham etmek ört bas etmek isteyenin tavrıdır. Bu çok tehlikeli bir ruh hali. Kendi ülkesini sürekli zor duruma düşürmek isteyen birisinin ruh hali. Başından beri nasıl olmuştur? Kronoloji açık ve nettir. İlgili kişi konsolosluktan çıkmayınca ilgili makamlarımızın haberi olmuştur. O andan itibaren merhumun akıbetinin peşine düşülmüştür. Diyor ki “gitmelerine niye izin verdiniz” Olay olduğu andan önce kimsenin haberi yok. Şüphe yok, ihbar yok. Şüphe, arama kararı yok. Hukuk emniyet ve istihbarat birimleri adli otoritenin talimatlarıyla çalışıyorlar. Ortaya koyduğu iki örnek var. 1942’de Irak konsolosluğu, ikincisi Rus konsolosluğuyla ilgili. 42 örneğinde ortada Viyana sözleşmesi yok zaten. Ortada açık bir eylem var. bilinen ve görünen bir eyleme dönük olarak müdahale hakkında Viyana Sözleşmesi cevaz veriyor. Ama ortada böyle bir durum yok. İstihbarat, emniyet birimlerinin çalışmasıyla ortaya çıkarılmış bir durum var. Ta baştan Türkiye’yi suçlamak için angaje olmuş.

Diyor ki “niçin geç girildi” Nasıl gireceksiniz? Hukuki kurallar belli. Suud yetkililere başvurulmuş. Baskı yapılmış, en sonunda girilmiş. Burada Türkiye’nin eksik yaptığı bir iş yoktur. Kılıçdaroğlu diyor ki, “Suudi Arabistan’dan çıkar için ört bas ediyorsunuz” Bakın, kendi zihnindekini bize yansıtıyor. Bu kişiler İstanbul’da yargılanmalıdır. Bu kişilerin ifadelerine başsavcılığımız ulaşmalıdır. Cesedin nerede olduğu söylenmelidir. Bu kadar net. Bununla gurur duyacağına, Türkiye’nin yaptığı iyi işlerle gurur duyma duygusunu kaybetmiş. Bir kere daha size söylemiştim. Şöyle bir tablo değişmiyor. Ne zaman Türkiye’nin başka bir odakla problemi olsa CHP Genel Başkanı’nın durduğu yer otomatikman Türkiye’nin karşısındaki odak oluyor. Hiç kimse dünyada bu iddialarda bulunmamıştır, tam tersine Cumhurbaşkanımızın iradesiyle eortaya koyduğu dirayetle bu soruşturmanın gittiği batı basınında yazılıyor, liderler tarafından ifade ediliyor. Kaşıkçı meselesinde Türkiye ortada ne varsa ortaya çıkaracaktır.