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AK Parti MYK Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2019 21:13 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (2) "(Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür" - "Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması, bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor" - "(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni, şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması, bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.

CHP yönetimi tarafından "Orta Doğu'nun meselesi Orta Doğu devletleri tarafından çözülmelidir." şeklinde açıklamalar yapıldığını hatırlatan Ömer Çelik, bu açıklamayı "basiretsiz" olarak değerlendirdi.

Bu yaklaşımın Orta Doğu'nun gerçeğine ve bölgedeki şu anki fiili duruma aykırı olduğunu ifade eden Çelik, dünyada ne kadar güçlü devlet varsa şu anda bölgede faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Türkiye'ye Irak'tan ya da Suriye'den kaynaklanan terör tehdidini bertaraf etmek için bu sorunun çözümünü hangi Orta Doğu devletine havale etmek gerektiğini soran AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP yönetiminin tipik oryantalist yaklaşımdan" uzaklaşmasının hiçbir zaman mümkün olmadığını savundu.

- "Tehlikeli bir virüs"

Bunun bir zamanlar Türk dış politikası yazılımına zorla sokulmaya çalışılmış bir virüs olduğunu vurgulayan Çelik, "Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür. Türkiye bunları geride bırakmıştır. Bu, geride bırakmayanların sorunudur." diye konuştu.

Ne zaman bir projenin açılışı yapılsa CHP yönetiminin aynı polemikleri gündeme getirdiğine işaret eden Ömer Çelik, CHP'nin ittifak ortaklarının "yola, köprüye, camiye ne gerek var?" şeklinde açıklamalar yaptığını anlattı.

Doğrudan kamu yatırımı yanında kamu-özel iş birliğiyle gerçekleştirilen projelerin hayata geçirildiğinin altını çizen Çelik, Türkiye'nin yatırım ihtiyaçlarının karşılanması için uygun olan yatırım modelleriyle projelerin hayata geçirildiğine değindi.

- "Bu işletmeler devlet için bir kazanım"

Bu işletmelerin devletin malı ve kazanımı olacağını kaydeden AK Parti Sözcüsü Çelik, bu projelerin bütçe ödenekleriyle yapılmaya çalışılsa, bugün yapılan pek çok projenin ya eksik kalacağını ya da birçoğunu gerçekleştiremeyeceklerini dile getirdi.

Önemli olanın Türkiye'nin önünün açılması olduğuna dikkati çeken Çelik, "15 yılda yapılmayan işlerin bir kısmının 1-2 yıl içerisinde yapıldığını, 50 yılda yapılamayacakların AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirildiğini, uzun mesafelerin çok kısa zamanda yüründüğünü görüyoruz. Bunun arkasındaki sır, bahsettiğimiz bu yatırım modellerinin kullanılmasıyla, CHP'nin sürekli olarak karşı çıktığı bu yatırım modellerinin devreye sokulmasıyla elde edilen sonuçlardır." şeklinde konuştu.

- "İslam düşmanlığı tüm ülkeleri tehdit ediyor"

ABD'de Teksas ve Ohio'da meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Ömer Çelik, Teksas saldırganının, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırgana selam gönderen açıklamalarına dikkati çekti.

Çelik, "Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması, bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm ülkeleri ve dinleri tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısını gerçekleştirenlerin yayımladığı bildiriyi anımsatan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Birilerinin, bu İslam düşmanlığı meselesinin sadece Müslümanları ilgilendiren bir mesele gibi sunup, 'beyaz ırkçılık' dediğimiz bu ırkçı saldırganlığı, bu aşırı sağcılığı el altından desteklemesinin nelere yol açtığı görülmektedir. Aynı ırkçılık bugün gidip Teksas'ta masum insanları öldürmektedir." ifadelerini kullandı.

- "İslam düşmanlığı, insanlığa düşmanlıktır"

Çelik, Yeni Zelanda'daki saldırıda seslerinin çıkarmayanların, Teksas'taki saldırıdan sonra "beyaz ırkçılığın mücadele edilmesi gereken bir nokta" olduğuna geldiklerini belirterek, bu meseleyle ilkeli bir şekilde mücadele etmek gerektiğine değindi.

"İslam düşmanlığı, Müslümanlara düşmanlık değildir sadece. İslam düşmanlığı, insanlığa düşmanlıktır, insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır." yorumunu yapan Ömer Çelik, siyasilerin cesaretlendirmesinin, ırkçıların bu eylemlere imza atmasındaki atmosferi oluşturmakta büyük bir rol sahibi olduğuna dikkati çekti.

Çelik, "Siyasetin ve birtakım aşırı sağcı, ırkçı medya gruplarının bu nefret dilinin gelip Yeni Zelanda'da Müslümanları vurduğu gibi Teksas'ta Hristiyanları vurduğunu görüyoruz. Buna karşı topyekun bir mücadele ortaya koyulması gerekir. İslam düşmanlığı, antisemitizm, ırkçılık, göçmen düşmanlığı, aşırı sağcılık, bütün bunlara 'nefret ideolojisiyle mücadele' başlığı altında bütün din mensuplarının, medeniyet mensuplarının ortak bir tavırla karşı durması gerekir." çağrısında bulundu.

- "Türkiye'nin ekseni Ankara'dır"

Bu seneki 11'inci Büyükelçiler Konferansı'nın ana temasının "Yeniden Asya Açılımı" olduğunu kaydeden AK Parti Sözcüsü Çelik, "Eksen kayması tartışmalarının gündeme geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır. Türkiye'nin milli çıkarları Ankara'dan verilen kararlarla belirlenir. Ankara'dan verilen kararlarla Türkiye yönetilir. Türkiye'nin eksenini Batı'daki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu 'eksen kayması' olarak ifade ederler." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Dünyanın artık sabit eksenler üzerinde dönmediğini ifade eden Çelik, dünyanın bilinen ittifaklarının artık çatladığını, artık dikiş tutmadını, dikişlerinin söküldüğünü anlattı.

Türkiye'nin müttefik ilişkilerinin kıymetine vurgu yaptığını hatırlatan Ömer Çelik, "Bütün müttefiklik ilişkilerinin, ittifak ruhuna dayalı bir şekilde terörle mücadele konusunda ilkeli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Buna uymayanları, bu çelişkiyle karşı karşıya getirme vazifesini sürdürmektedir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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