AK Parti MYK toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 3 saat s\u00fcrd\u00fc.Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda pe\u00e7elerle i\u00e7eri girdiler ve...Trump: ABD, Venezuela halk\u0131n\u0131n yan\u0131ndaSuriye'de askerimize sald\u0131r\u0131: 7 yaral\u0131
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