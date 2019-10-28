AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nAK Parti Genel Merkezi'ndeki toplant\u0131, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Burun esteti\u011finde b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! Bak\u0131n nas\u0131l yap\u0131l\u0131yormu\u015fAK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00c7elik: \u201cDEA\u015e\u2019a yap\u0131lan neyse PYD-YPG-PKK\u2019ya da yap\u0131lmas\u0131 gerekir\u201dAK Parti'den 3600 ek g\u00f6sterge a\u00e7\u0131klamas\u0131!