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AK Parti'nin adayı Bilecik’in Osmaneli ilçesini karıştırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2019 16:29 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinin AK Parti’li mevcut Belediye Başkanı Münür Şahin’in tekrar aday gösterilmemesi üzerine belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi duruma tepki gösterdi. Başkan kalabalığa yaptığı açıklamada, "Bizler sizlerle birlikte bu güzel hizmetleri yaparken bir avuç rantçı, çıkarcı, hain bilgi kirliği ile fitne ve fesatla algı oluşturmuş" dedi.

AK Parti'nin adayı Bilecik’in Osmaneli ilçesini karıştırdı

2014 yılında AK Parti'den Osmaneli Belediye Başkanı seçilen Münür Şahin, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler öncesi partisinden aday gösterilmedi. Bunun üzerine yüzlerce kişi belediye binası önüne toplandı. “Dik dur eğilme Osmaneli seninle” sloganları atan kalabalığa seslenen Başkan Münür Şahin, “Bizler sizlerle birlikte bu güzel hizmetleri yaparken bir avuç rantçı, çıkarcı, hain bilgi kirliği ile fitne ve fesatla algı oluşturmuş. Bu algılar ne yazık ki aklın mantığın, hizmetin önüne geçmiş. Sonuçta bir dönem daha hizmete devam edeceğimizi düşünürken farklı bir durumlar karşılaştık. Tabii ki partimizin bu kararına saygı duyuyoruz. Ancak bu karar verirken milletin isteğinden ziyade bu algı oluşturan menfaatçi grubun bilgi kirliliğinin etkin olduğunu üzülerek gördük ve sineye çektik.

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"MİLLETİN GÜCÜNÜN ÜZERİNDE HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

Sizlerle artık vedaya hazırlanırken, bugün bu sürpriz durumla karşılaştık. Öncelikle destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi milletin gücünün üzerinde hiçbir güç yoktur. Millet ne derse biz hizmetkârlar uymak durumundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun” dedi.

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Kalabalık, Başkan Şahin'in konuşmasından sonra sloganlar atarak dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Bilecik Osmaneli münür şahin

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