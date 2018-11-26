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AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2018 22:25 | Son Güncelleme

Siyasette tüm gözler AK Parti'nin yarın gerçekleşecek grup toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı adaylara kilitlenmiş durumda. İşte SuperHaber'in iddiasına göre AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları...

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yarın yapılacak grup toplantısında belediye başkanı adaylarını açıklayacak. İşte SuperHaber'in iddiasına göre AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları...

Çorum - Mehmet Karadağ

Bingöl - Erdal Arıkan

Karaman - Mahmut Sami Şahin

Sivas - Hilmi Bilgin

Muş - Feyat Asya

Sakarya - Ekrem Yüce

Mardin - Vecdi Kahraman

Uşak - Mehmet Çakın

Hatay - İbrahim Güler

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Trabzon - Murat Zorluoğlu

Çanakkale - Ayhan Gider

Konya - Uğur İbrahim Altay

Ankara - Mehmet Özhaseki

İzmir - Nihat Zeybekci

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İzmir acun ılıcalı, Ankara şeyma subaşı. Yazın bir yere.
balık baştan kokar. hepsi rantçlığa ve yolsuzluğa aday.
Bu adaylarsa işi zor
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