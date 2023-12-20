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AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu! Temayül yoklaması sonuçlandı, Erdoğan'a iletildi

20.12.2023 09:28 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde AK Parti'nin özellikle İstanbul'da kimi aday göstereceği merak edilirken, yapılan temayül yoklamasının sonuçlarının belli olduğu iddia edildi. Söz konusu sonuçları paylaşan gazeteci Deniz Zeyrek; Tevfik Göksu, Ergün Turan ve Murat Kurum'un ilk üç sırada yer aldığını belirtirken, birinci sırada hangi ismin çıktığını da açıkladı.

AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu! Temayül yoklaması sonuçlandı, Erdoğan'a iletildi

AK Parti'de yerel seçim mesaisi giderek hızlanıyor. Aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşılırken özellikle İstanbul için ayrı bir titizlikle hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak isteyen AK Parti'de hangi ismin aday gösterileceği ise merak konusu.

Aday olacak ismi belirlemek için temayül yoklaması yoluna giden AK Parti'de İstanbul için yapılan oylamanın sonuçlarının belli olduğu iddia edildi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, geçtiğimiz günlerde megakentte yapılan temayül yoklamasının sonuçlarını okurlarıyla paylaştı.

İSTANBUL'DA İLK ÜÇ İSİM

Söz konusu sonuçların Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu dile getiren gazeteci, ilk üçü şöyle aktardı:

"Kaynaklarım Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun birinci, iddialı adaylardan olan eski bakan Murat Kurum'un ise üçüncü olduğunu bildirdi. İkinci sırada ise Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yer aldı."

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SÜRPRİZ İSİM DE OLABİLİR

Zeyrek ayrıca "Bir kaynağım Erdoğan’ın bu üç isim dışında sürpriz bir adayı da

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
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