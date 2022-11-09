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AK Parti'nin oylarındaki son durum ne? Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında önemli sözler: Anket yaptırıyoruz...

09.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, aylar kalan seçim öncesi AK Parti'nin oy oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan son gelişmeleri ve projeleri sıralayan Kurtulmuş, özellikle yaz ayları sonunda yükseliş olduğunu ifade etti. Anket yaptırdıklarını ancak sonuçlarını açıklamayacağını da belirten Numan Kurtulmuş, 50+1'de sorun olmadığını dile getirdi.

AK Parti'nin oylarındaki son durum ne? Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında önemli sözler: Anket yaptırıyoruz...

Seçimlere adım adım yaklaştığımız şu günlerde partilerin oy oranları ve anketler büyük merak konusu olurken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'te katıldığı programda son gelişmeleri değerlendirerek partisinin oy oranına ilişkin önemli mesajlar verdi. Özellikle ağustos ayıyla birlikte AK Parti oylarında yükseliş olduğunu ve devam ettiğini ifade eden Kurtulmuş, 50+1'le ilgili de konuştu.

"HİÇ UMUTSUZ OLMADIK"

"Açık ve Net" programında Kübra Par'ın konuğu olan Kurtulmuş, "AK Parti seçime nasıl hazırlanıyor? Endişeli misiniz? Son anketler ne gösteriyor? Oylarınız ne düzeyde şu anda?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

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Geçen sene 17 Aralık günü Türkiye'de büyük altüst oluşların yaşandığı, Borsa İstanbul'un tahtasının kapandığı, son derece olumsuz birkaç ayın sürdüğü bir süreçti. O süreçte dahi biz hiç umutsuz olmadık. O süreçte dahi arkadaşlarımız, partimizin bütün mensupları sahada olmaya gayret ettik. Hep şunu söyledik; Vatandaş haklıdır, kızabilir, eleştirebilir. Bunlara karşı arkadaşlarımız anlayışlı bir şekilde dinleyecekler ve vatandaşın tekliflerini kaydedecekler.

AK PARTİ'NİN OYLARINDA SON DURUM

Biz hep sahada olan, hep siyaseti halka hizmet için gören bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın sık sık söylediği bir söz, artık ilke haline gelmiş olan bir söz; Biz millete efendi olmaya değil, biz millete hizmetkar olmaya geldik. Demokraside yönetimin anahtarı halkın elindedir. İşin hakemi de hakimi de milletin kendisidir. Milleti hep dinledik içinde olduk beklentilerini siyaset masasına yansıtmaya çalıştık. Çok şükür bu zor dönemi oldukça başarılı bir şekilde geride bırakmaya gayret ettik. Son zamanlarda da özellikle yaz sonundan itibaren ağustosla birlikte AK Parti'nin oyları, sayın Cumhurbaşkanımızın oyları yukarıya doğru bir çıkış trendin içerisindedir.

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OYLARDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel liderliği ve Türkiye'nin büyük bir bölgesel aktör olarak ortaya çıkışı herkes tarafından görüldü. Örneğin Ukrayna ve Rusya heyetlerinin bir araya getirilmesi. Arkasından esir takası, tahıl koridorunun yeniden açılmış olması... Türkiye'nin dünyayla ilgili sorunları çözebilecek güçlü bir ülke imajını pekiştirdi. TOKİ sosyal konut projesi, tarımla ilgili vatandaşa verilen fiyatların yüksek olması, Türkiye Yüzyılı vizyonu, Togg fabrikasının açılışı... Yaptığı hizmetlerin geniş kesimler tarafından görüldüğü bir Recep Tayyip Erdoğan, AK parti ve Cumhur İttifakı var.

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"50+1'DE HİÇBİR SORUN YOK"

Diğer tarafta her gün masadaki dağınıklığı ortaya çıkan "Altı artılı" ittifak var. AK Parti'nin yükselişte, diğer tarafta ise dağınıklığın daha fazla görünür olmaya başladığı bir sürecin içerisine girdik. Anket yaptırıyoruz. Hayatım boyunca hiçbir zaman anket sonuçlarını söylemem. Önemli bir artış olduğunu ve artış eğiliminin devam etmekte odluğunu görüyoruz. 50+1de hiçbir sorun olmayacağınız düşünüyorum.

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