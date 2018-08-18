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AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 13:59 | Son Güncelleme

AK Parti'nin yeni MKYK'sında 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var.

AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

AK Parti'nin yeni A Takımı olarak ifade edilen MKYK'sı belli oldu. Listede 29 yeni isim yer alırken, AK Partili 42 milletvekili ve 8 milletvekili olmayan üye yeni MKYK'da yer aldı. AK Parti'nin MYK'sı ise bu yeni listenin içerisinden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenecek.

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:

Ahmet Arslan

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Ali İhsan Yavuz

Emine Zeybek

Erkan Kandemir

Erol Kaya

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Gökçe Özdoğan Enç

Hacı Bayram Türkoğlu

Hamza Dağ

Harun Karaca

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İffet Polat

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Markar Esayan

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Yavuz

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Osman Nuri Gülaçar

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Tuğba Işık Ercan

Vedat Demiröz

Vildan Polat

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenoğlu

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Kaynak: Milliyet

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MYK ak parti

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
buradan söyleyeyim. ileride çok daha güzel yerlerde göreceğimiz bir lider yetişiyor. osman nuri gülaçar yolun açık olsun
VALLAHİ 4 GÖZLE BEKLİYORDUK. NE GEREK VAR ZATEN TEK ELDEN İDARE EDİLMİYORMUYUZ.
İKİ FETOCU BAKAN İÇERİDE İMAM HATİPLİ DÜŞMANI DİGER İKİSİ. DIŞARDA KALMIŞ BU KİŞİLER 2 MİLYON İMAM HATÜPLİYE DİYANETİ ZİNDAN EDEN KULLANAN PEŞKEŞ ÇEKEN KİŞİLER İMAM HATİPLİYİ GEÇİÇİ GÖREVLERDE KULLANIP ATAN ZİHNİYET HALEN İŞ BAŞINDA
tüm satırlara RTE yazılsa yeterliydi. liste hazırlama zahmetine girmişler.
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