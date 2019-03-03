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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motor sporlarına uygun tesis bulunmadığını söyledi. Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapılacak yarış pisti ile ilgili bilgi veren Sofuoğlu, "Hız tutkusu olan gençlerin bu tutkularını yaşayacakları yerler var mı? Öyle bir yer yok. Biz bunu inşallah Cumayeri'nde yapacağız" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumayeri Belediye Başkan adayı Recep Tuna'nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Sofuoğlu, milli sporcu olduğu dönemde Cumayeri ilçesine yapacakları yarış pistinin halen tamamlanamadığına kaydetti. Türkiye'de pist eksikliği olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Daha önce Ankara'da beni Melih Gökçek bile davet etti.

"MOTOR SPORLARINA UYGUN TESİS YOK"

Bu hayal projeyi herkesin beklediği projeyi gerçekleştirebilir miyiz diye gittik yeri belirledik, ardından danışmanlarını İtalya'da benim yarışlarıma gönderdi. Parkur incelendi, alan belirlendi ama gel gelelim yapamadık. Bu projeyi hayata geçiremedik. Türkiye'de çok büyük bir eksilik var. Motor sporlarına uygun tesis yok. Bu pisti siyasi kimliğim yokken sporcuyken benim yapacağımı söylediler, bende arayış içindeydim. Biz mecliste 3 ay önce bir kanunu onayladık. Caddelerde hız drift yasaklanacak, cezalar arttırılacak. Peki bu hız tutkusu olan gençlerin bu tutkularını yaşayacakları yerler var mı? Öyle bir yer yok. Biz bunu inşallah Cumayeri'nde yapacağız." diye konuştu.

Milletvekili Kenan Sofuoğlu ardından sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu Motor Sporları Pist

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
motorun ne sporu olur boşuna masraf emperyalizmin düzmece tuzakları spormuş ne işe yarıyor futbol basketbol sadece oynayanlara iyi bir hayat sunar taraftarlarada ahmaklıkları kalır
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