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  4. AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

11.04.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti seçim beyannamesi Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine adım adım yaklaşılırken gerçekleştirilecek programda partinin milletvekili adayları da tanıtılacak. Cumhur İttifakı'nın seçim vaatleri belli oluyor. Peki, AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AK Parti seçim beyannamesi maddeleri neler?

AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

AK Parti seçim beyannamesi ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. AK Parti seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Daha önceki seçimde "Durmak Yok Yola Devam" sloganını belirleyen Adalet ve Kalkınma Partisi bu defa "Doğru adımlarla yola devam" sloganını kullanacak. İşte AK Parti seçim beyannamesi ile ilgili ayrıntılar...

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AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLANDI MI?

AK Parti seçim Beyannamesi bugün belli olacak. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

AK Parti seçim beyannamesi bugün (10 Nisan 2023 Salı) açıklanacak.

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AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ NEREDE AÇIKLANACAK?

AK Parti seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan programda duyurulacak.

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AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ İÇİN GÖZLER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA!

AK Parti'nin seçim beyannamesi detayları paylaşılırken programda partinin milletvekili adayları da tanıtılacak. Progeamda AK Parti iktidarlarının hizmet ve icraatları ile davunma sanayiinden enerjiye, sağlıktan tarıma kadar yapılanlar aktarılacak.

Gençlere ve kadınlara yönelik mesajların yanı sıra, ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet ve özgürlük alanları da beyannama de önemli başlıklar olarak yer alacak

11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlerin yaraların sarılmasına yönelik adımlar vurgulanacak. Tören sade bir şekilde düzenlenecek.

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