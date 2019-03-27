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AK Parti seçim bürosuna ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 23:09 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Şu anda herhangi bir toplumsal olaya sebebiyet verecek durum söz konusu değildir"

AK Parti seçim bürosuna ateş açılması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kavaklı beldesindeki AK Parti'nin seçim bürosuna pompalı tüfekle ateş açılmasına yönelik soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Vali Bilgin, Kavaklı Belediye Başkanı ve AK Parti Kavaklı Belediye Başkan adayı Gürel Koşdemir'in Salih Omurtak Caddesi'ndeki seçim bürosuna yapılan saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Seçim bürosunda çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerinden bilgi alan Bilgin, orada bulunan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Koşdemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda bölgede herhangi gibi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Seçimlerin 31 Mart Pazar günü halkın özgür idaresi ile gerçekleşeceğini ifade eden Bilgin, "Halkımızın özgür iradesiyle tercihlerini sandığa güvenli bir şekilde yansıtmaları için biz elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. Ancak Kavaklı beldemizde AK Parti seçim bürosuna silahlı saldırı ihbarı alır almaz ekiplerimiz bölgeye gelerek çalışmalarını başlattılar. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yapılmaktadır. Şu anda herhangi bir toplumsal olaya sebebiyet verecek durum söz konusu değildir." diye konuştu.

Olayla ilgili bir şüphelinin pompalı tüfekle gözaltına alındığını anımsatan Bilgin, yapılan incelemelerde seçim bürosunun camında pompalı tüfek saçmalarının izlerine rastlandığını açıkladı.

Bilgin ayrıca olayın kontrol altına alınmasında emeği geçen jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

Gürel Koşdemir'in Salih Omurtak Caddesi'ndeki seçim bürosuna gece saatlerinde saldırıda bulunulmuş, failin yabancı plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştığını tespit eden jandarma ekipleri, şüpheli M.K'yi (32), Eriklice köyü yakınlarında yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalamıştı.

AK Parti seçim bürosuna pompalı tüfekle ateş açıldı

AK Parti seçim bürosuna pompalı tüfekle ateş açıldı

AK Parti seçim bürosuna pompalı tüfekle ateş açıldı

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