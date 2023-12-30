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AK Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir

30.12.2023 00:19 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı yaşanan krizin ardından iptal edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Atatürk fotoğrafıyla bir paylaşım yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir

Riyad'da Suudi yetkililerin Atatürk pankartı ve tişörtüne izin vermemesi büyük bir krize yol açtı. Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa finaline çıkmama kararı alırken maç da iptal edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki çeken olayla ilgili bir paylaşım yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı Atatürk paylaşımında, ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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