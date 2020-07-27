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AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasal rejimimizle ilgili tartışma Türkiye’nin gündemi değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2020 08:41 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye'nin gündemi değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasal rejimimizle ilgili tartışma Türkiye’nin gündemi değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır.

Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir.

Türkiye’nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir.

Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye’nin gündemi değildir.

Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve büyük bir devlet olmasının yanı sıra, tüm dünyada “bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.” Sorumluluğumuz ahlaki ve siyasidir.

Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Milletimizin duası ve desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve insanlık için erişilmez denilen hedeflere yürüyoruz.

Cumhuriyetimiz parlamaya devam edecektir. Milletimizin tüm fertleri bu gelecekte pay sahibidir."

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