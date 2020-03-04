AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'te gerçekleşen yumruklu kavgaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı:

"CHP yönetimi, millet iradesiyle bitmeyen kavgasında yeni bir çirkinlik ortaya koydu. CHP’nin Cumhurbaşkanımıza dönük ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Aynen iade ediyoruz. Milletle olan kavgalarını seçilmiş Cumhurbaşkanımız üzerinden yürütmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saldırılarının hiçbiri tesadüf değil, bunların hepsi demokrasimize, hukuk devletimize ve milli çıkarlarımıza dönük zaman ayarlı sabotajlardır.

CHP yönetimi, Türkiye’nin meşru kurumlarına sistematik bir saldırı içerisinde. İçeride meşru makamlara yönelik bu saldırıların, dış politikada Türkiye’nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren meselelerle ilgili olarak da gündeme geldiğini görüyoruz.

Dış politikada, hem Suriye meselesinde, hem Libya meselesinde bir Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar, iç politikada ise bildiğimiz Yassıada Zihniyeti’nin bir versiyonu olarak gündeme geliyorlar."