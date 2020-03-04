HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2020 20:09 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'te gerçekleşen yumruklu kavgaya ilişkin "Cumhurbaşkanımıza saldırmaları zihniyetlerinin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'te gerçekleşen yumruklu kavgaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı:

"CHP yönetimi, millet iradesiyle bitmeyen kavgasında yeni bir çirkinlik ortaya koydu. CHP’nin Cumhurbaşkanımıza dönük ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Aynen iade ediyoruz. Milletle olan kavgalarını seçilmiş Cumhurbaşkanımız üzerinden yürütmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saldırılarının hiçbiri tesadüf değil, bunların hepsi demokrasimize, hukuk devletimize ve milli çıkarlarımıza dönük zaman ayarlı sabotajlardır.

CHP yönetimi, Türkiye’nin meşru kurumlarına sistematik bir saldırı içerisinde. İçeride meşru makamlara yönelik bu saldırıların, dış politikada Türkiye’nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren meselelerle ilgili olarak da gündeme geldiğini görüyoruz.

Dış politikada, hem Suriye meselesinde, hem Libya meselesinde bir Baas Partisi üslubuyla konuşuyorlar, iç politikada ise bildiğimiz Yassıada Zihniyeti’nin bir versiyonu olarak gündeme geliyorlar."

TBMM'de İdlib oturumunda kavga! AK Parti'li ve CHP'li vekiller birbirine girdiTBMM'de İdlib oturumunda kavga! AK Parti'li ve CHP'li vekiller birbirine girdi
Anahtar Kelimeler:
ak parti Ömer Çelik TBMM kavga

En Çok Okunan Haberler

İran: Tüm eyaletlere yayıldı!

İran: Tüm eyaletlere yayıldı!

Yunan polisi sınırda ateş açtı: 1 göçmen öldü, 5 göçmen yaralı

Yunan polisi sınırda ateş açtı: 1 göçmen öldü, 5 göçmen yaralı

Flaş! Cimbom'dan iki transfer

Flaş! Cimbom'dan iki transfer

Milyonlarca emekli bekliyordu

Milyonlarca emekli bekliyordu

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

Cep telefonuna öyle bir mesaj geldi ki hayatı karardı

Cep telefonuna öyle bir mesaj geldi ki hayatı karardı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama!

Hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

İYİ Parti'nin acı kaybı!

İYİ Parti'nin acı kaybı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

TBMM'de İdlib oturumunda kavga! AK Parti'li ve CHP'li vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Carft ve Jeffrey ile görüştü

Ankara'da ABD heyetiyle kritik görüşme

Bakan Çavuşoğlu, Craft ve Jeffrey ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Craft ve Jeffrey ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nı kabul etti

Beştepe'de kritik görüşme

CHP Genel Başkanlığı için aday adayı olan Aytuğ Atıcı, vaatlerini açıkladı

Aytuğ Atıcı vaatlerini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.