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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar: Emekliye zam, NATO Zirvesi, İsveç kararı...

13.07.2023 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. NATO Zivesi'nde neler yaşandı? Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Türkiye'nin İsveç kararı ve siyasette son yaşananlar... İşte Çelik'in konuşmasından satır başları...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar: Emekliye zam, NATO Zirvesi, İsveç kararı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir?' programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor. NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaklaması neler sağladı? Milyonlarca kişinin beklediği 'emekliye seyyanen zam' yapılacak mı? Körfezden yeni yatırım ve sıcak para mı bekleniyor? Muhalefetin eleştirine ne yanıt verecek? İşte detaylar...

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Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Kabineye bakarak Türkiye doğuya yaklaşıyor ya da batıya yaklaşıyor gibi yorumların çok indirgemeci yorumlar olduğunu düşünürüm. Cumhurbaşkanımızın siyasi yaklaşımı içinde kabine toplantıları ne kadar düzenli yapılıyorsa, onun kadar parti toplantıları düzenli yapılır. Bütün Cumhuriyet tarihinde il başkanları toplantılarını en düzenli yapan liderdir. Kabine Cumhurbaşkanımızın kendi değerlendirmesidir.

AVRUPA BİRLİĞİ MESELESİNİN İLERLEMESİ İÇİN NE LAZIM?

AB meselesinde, son zirvede verdiği mesajlar kadar aynı şekilde Putin'le, Rusya ile ilgili olarak ya da Pasifik zirvesi temelinde verdiği mesajların çoğu eşit ağırlıktadır, o çerçevede devam eder. AB meselesinin ilerlemesi için ne lazım? Gümrük Birliği, vize serbestisinin dışında fasılların açılması lazım. Faslın açılması bir ülkenin üyeliğinin başlaması değil. Sen fasıl dahi açmaz isen 'Ben bu konuyu konuşmak istemiyorum' demektir. Demek ki, ilişkileri indirgediğin noktada tutmak istiyorsun. Merkel döneminden sonra Türkiye liderler zirvesine çağırılmamaya başladı. Bugün AB'nin Cumhurbaşkanımızın katılacağı zirveye ekmek ve su kadar ihtiyacı vardır.

TÜRKİYE'NİN İSVEÇ KARARI

Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesine evet demedi. İsveç'in NATO'ya girmesinin önünü açtı. Süreç sonuçlanmış değil. Meclis takdir edecek. Adımlar tatminkar olursa Meclis ona göre takvim belirler.

Ayrıntılar geliyor...

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Ömer Çelik

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