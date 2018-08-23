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AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan yargısı bu utanca imza attı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan anamuahlefet partisi Yeni Demokrasi'nin dış ilişkilerden sorumlu başkanı ve Atina B bölgesi Milletvekili Yorgos Koumoutsakos'un sözleri üzerine, "Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır.

ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan anamuahlefet partisi Yeni Demokrasi'nin dış ilişkilerden sorumlu başkanı ve Atina B bölgesi Milletvekili Yorgos Koumoutsakos'un sözleri üzerine, "Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir. Darbe girişiminin bertaraf edilmeye başladığı saatlerde askeri helikopterle ülkenize kaçan bu kişiler turistik ziyarete mi geldiler? Darbecileri himaye etmek bir ülke için en büyük utançtır. Yunan yargısı bu utanca imza attı. Darbecileri himaye etmek, teröre destek vermekten daha ağır bir insanlık suçudur. Bu meselelere kafa yorun. Demokratik düşünceden yoksun retorikleri bir kenara bırakın" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da Danıştay'ın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırması ve sonrasında yapılan açıklamalara ilişkin Twıtter üzerinden tepki gösterdi.
Çelik, Yunanistan anamuahlefet partisi Yeni Demokrasi'nin dış ilişkilerden sorumlu başkanı ve Atina B bölgesi Milletvekili Yorgos Koumoutsakos'un sözlerine şu yanıtı verdi: "Yunanistan anamuahlefet partisi Yeni Demokrasi'nin dış ilişkilerden sorumlu başkanı ve Atina B bölgesi Milletvekili Yorgos Koumoutsakos sözlerimize cevap vermiş. Bu vesileyle kendisine ve benzer ezberleri tekrar edenlere hatırlatmak istediğim bazı hususlar var. Seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen eylemler tüm hukuk sistemlerinde suçtur ve Yunan yargısı da bu suça iştirak eden teröristlere sahip çıkarak suçun ve suçlunun yanında yer almıştır.

ASKERİ HELİKOPTERLE ÜLKENİZE KAÇAN BU KİŞİLER TURİSTİK ZİYARETE Mİ GELDİLER?
Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir. Himaye ettiğiniz kişiler Cumhurbaşkanımızın hayatını hedef alan, meşru hükümeti devirmeye çalışan ve insanlarımıza ateş ederek öldüren ve yaralayan alçak bir darbe girişiminin içinde yer aldılar. Buna rağmen sizin yargınız bu kişiler hakkında 'darbe girişimine dahil olduklarına dair delil yok' diyor. Bu yaklaşım akla saygısızlıktır. Darbe girişiminin bertaraf edilmeye başladığı saatlerde askeri helikopterle ülkenize kaçan bu kişiler turistik ziyarete mi geldiler?

YUNAN YARGISI BU UTANCA İMZA ATTI
Türk-Yunan ilişkilerine dair hassasiyetini ifade eden Yunan ana muhalefet sözcüsü Sn Koumoutsakos'un, en başta Yunanistan'ın demokratik değerlere bağlılığına sahip çıkması gerekmektedir. Yunanistan adli makamlarının bu kararları demokratik ilkelerle değil, farklı yönlendirmelerle aldığı tüm Avrupa’da konuşulurken Koumoutsakos’un ülkesinin egemenliğine ve yargı bağımsızlığına sahip çıkması daha doğru olurdu. Darbecileri himaye etmek bir ülke için en büyük utançtır. Yunan yargısı bu utanca imza attı. Darbecileri himaye etmek, teröre destek vermekten daha ağır bir insanlık suçudur. Bu meselelere kafa yorun. Demokratik düşünceden yoksun retorikleri bir kenara bırakın. Temel insanlık değerlerini ve Avrupa Birliği ilkelerini ihlal eden bu sorunlu işleyişin yakından takipçisi olacağız. Çünkü darbecilik en büyük suçlardan biridir. Darbecileri yargı kararlarıyla himaye etmek de bir ülke için büyük bir utançtır."

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