AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan yargısı bu utanca imza attı

ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan anamuahlefet partisi Yeni Demokrasi'nin dış ilişkilerden sorumlu başkanı ve Atina B bölgesi Milletvekili Yorgos Koumoutsakos'un sözleri üzerine, "Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir. Darbe girişiminin bertaraf edilmeye başladığı saatlerde askeri helikopterle ülkenize kaçan bu kişiler turistik ziyarete mi geldiler? Darbecileri himaye etmek bir ülke için en büyük utançtır. Yunan yargısı bu utanca imza attı. Darbecileri himaye etmek, teröre destek vermekten daha ağır bir insanlık suçudur. Bu meselelere kafa yorun. Demokratik düşünceden yoksun retorikleri bir kenara bırakın" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da Danıştay'ın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırması ve sonrasında yapılan açıklamalara ilişkin Twıtter üzerinden tepki gösterdi.

Çelik, Yunanistan anamuahlefet partisi Yeni Demokrasi'nin dış ilişkilerden sorumlu başkanı ve Atina B bölgesi Milletvekili Yorgos Koumoutsakos'un sözlerine şu yanıtı verdi: "Yunanistan anamuahlefet partisi Yeni Demokrasi'nin dış ilişkilerden sorumlu başkanı ve Atina B bölgesi Milletvekili Yorgos Koumoutsakos sözlerimize cevap vermiş. Bu vesileyle kendisine ve benzer ezberleri tekrar edenlere hatırlatmak istediğim bazı hususlar var. Seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen eylemler tüm hukuk sistemlerinde suçtur ve Yunan yargısı da bu suça iştirak eden teröristlere sahip çıkarak suçun ve suçlunun yanında yer almıştır.