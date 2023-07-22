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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemi lanetliyoruz'

22.07.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz..." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemi lanetliyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz...

Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur.

İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir."


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