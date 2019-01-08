AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları; "MİTİNG TAKVİMİMİZ SEÇİME 1,5 AY KALA GİBİ BAŞLAR" Miting tarihleriyle ilgili sayın genel başkanımız sahaya inmiş durumda. Normalde bizim miting takvimimiz seçime 1,5 ay kala gibi başlar. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanımız İstanbul, Ankara, İzmir'de faaliyetlere başlamıştır. MANİFESTO TARİHİ BELLİ OLDU Bu hafta sonu pekçok genel başkan yardımcısı arkadaşımız ve MKYK arkadaşımız farklı illere giderek açıklama yapacaklar. Hem adaylarımızı açıklıyoruz hem de genel merkeze giden arkadaşlarımız bu mesajları veriyorlar. Bu hafta sonu itibarıyla arkadaşlarımız belli illere giderek faaliyetleri başlayacak. Manifestoyu açıklayacağımız tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da kapalı spor salonunda yapacağız. Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir manifesto açıklayacak. "ORTAK MİTİNG GENEL BAŞKANIMIZIN TAKDİRLERİDİR" Çeşitli eleştirilerle ilgili olarak alınmış tedbirleri, vatandaşla gönül ve hizmet bağını tesis etmek üzere hangi ilkelerle tesis etmek için öne çıkarılacağıyla ilgili çok güçlü bir manifesto açıklayacak. Şimdiki takvimimiz 31 Ocak Perşembe günü 81 ilin katılımıyla yapılacak. Ortak miting sayın genel başkanımızın takdirleridir. Cumhur İttifakı'nda bunun pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Tabii ki iki genel başkanın takdiridir.

MHP İLE ORTAK MİTİNG MHP ile ortak miting konusuna olumlu baktıklarını ancak takdirin Genel Başkanlarda olduğunu söyledi. "CHP FUTBOLLA BİLE KAVGA EDİYOR" CHP'den hükümetin ekonomik politikalarına yönelik bazı eleştiriler var. Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu konuya değindi. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını yetirdiğini iddia etti. Faik Öztrak enflasyonda gerçek rakamların açıklanmadığını öne sürdü. Ayrıca futbolda yeniden yapılandırmayı eleştirdi. "BORÇ SİLME YOKTUR" Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti. En son futbolu buldular. Futbolla kavga etmek hayatla kavga etmektir. Ziraat Bankası'nın bu işe girmesini çiftçiye zarar vereceğini iddia ediyorlar. Ziraat Bankası dünya çapında bir markamız. Onlar çiftçiyle arasındaki bu duygusal bağdan her zaman memnuniyet duyarlar. Önceliğinde her zaman çiftçi vardır. Ziraat Bankası futbol kulüplerinin borçlarını silmiyor, yeniden yapılandırıyor. Borç silme yoktur, yapılandırma vardır. Çiftçinin hayatında herhangi bir eksiklik oluşturmayacaktır. CHP'nin futbolla kavga etmek gibi olumsuz bir konuyu kim oluşturduysa onun takdirini CHP'lilere bırakıyoruz.

"PYD-YPG'NİN KÜRTLER'İ TEMSİL ETMEDİĞİNİ BOLTON DA BİLİYOR" Bu mesele her MKYK ve MYK toplantısında gündem oluyor. Suriye'de ortaya çıkan tablo siyasi, ekonomik olarak, göç meselesiyle ilgili olarak insani olarak etkilemektedir. Kuşkusuz karşımızdaki kişilerin mevkilerine baktığımızda hakim olduklarını düşündüğümüz dosyaları sözkonusu ettiğimizde ortaya çıkan sözleri son derece yadırgadığımızı belirtmek isterim. Bolton da PYG/YPG'nin Kürtler'i temsil etmediğini apaçık bilmektedir. Geçmişte Afganistan'da nasıl bir işbirliği yapılmışsa aynı hatayı maalesef tekrarlıyorlar. Burada net bir tablo vardır. Türkiye Cumhuriyeti NATO müttefikidir. ABD'nin aklına müttefik deyince bölgede Türkiye'nin gelmesi gerekir. "KÜRT KARDEŞLERİMİZE SAHİP ÇIKMADA KİMSE TÜRKİYE'YE DERS VEREMEZ" Hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye'ye ders veremez. Kütler'in tek dost devleti Türkiye'dir. Kobani'deki günleri hatırlayın. Buradaki bir parti Kobani'yi istismar ederken o sırada PYD-YPG oraya yardıma gidenleri bölgeye sokmazken sadece bir gün içerisinde 100 bin Kürt kardeşimizi kendi topraklarına almıştır. Şimdi bize "Kürtler'e dokunmayın" diyen kim varsa kendileri aynaya baksınlar. Birisi Türkiye Cumhuriyeti'ne "Kürtler'e dokunmayın" diyorsa bunu söyleyenlerin terör örgütleriyle ilgili pozitif, Kürt kardeşlerimizle ilgili hayırlı olmayan hesapları vardır.