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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Andımız' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında Danıştay'ın 'andımız' kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Andımız' açıklaması

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Durumumuz nettir. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesi tam anlamıyla malesef yerini bulmuyor. Danıştay'da da yanlış uygulamalar sürüp gelmektedir. Anayasa açıkça söylüyor, Türkiye hukuk devletidir. Yargı yetkisi hukuka uygunluğu denetimle sınırlıdır.

DANIŞTAY KENDİSİNİ YÜRÜTMENİN YERİNE KOYDU

Yargı bu konuda karar veremez. Bu karar Anayasa'yla açıkça çelişmektedir. Bu kararla, sınırlarını aşmıştır, yetkisini aşmıştır. Kendisini yürütmenin yerine koymuştur. Yürütmenin takdir hakkını ve yetkisini yok saymış, hatta kendi kullanmıştır.

BUNLAR ÇOK TEHLİKELİ ŞEYLER

Geçmişteki vesayet anlayışının yeniden kendini göstermesi istenmiştir. Bunlar çok tehlikeli şeyler!

Seçimlerin sonucunda ortaya çıkan iradeyi nereye koyacağız. Bu yapılan iş ilgili dairenin kendisini hükümetin yerine koymuştur. Maalesef Türkiye'nin çok geride bıraktığını düşündüğümüz çok tehlikeli bir geleneğin yeniden ortaya çıkmasıdır. Bu kapıyı açacaksak, yarın bir gün köprü yapacaksak Danıştay bunu engeller. Hükümetin alanına girmek gibi yanlış bir uygulamanın yeniden hortlatılması anlamına gelir.

Ayrıntılar geliyor...


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andımız ak parti Ömer Çelik

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