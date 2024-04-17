AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı basına kapalı olarak yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde:

"Netanyahu ve ekibi bölgesel savaş çıksın, bu savaşa ABD de dahil olsun diye riskli bir senaryonun peşinden koşmaktadır. Bu konuda ABD ve diğer ülkelerin sağduyulu olması gerekir."

"Daha partimiz kurulmadan önce sayın Cumhurbaşkanımızla ABD'ye ziyaret yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman 'Hamas terör örgütü değil direniş örgütüdür' demişti. Hamas'la ilgili ortaya koyduğu prensiplerinden bir adım geri şaşmamıştır. Elimizden geleni tam kapasiteyle yapıyoruz. Bunu hem milli siyaset meselesi olarak görüyoruz. Filistin meselesi bize sıradan bir dış politika konusu değildir. Milli siyasetimizin bir parçasıdır. "

YUNANİSTAN'A DENİZ PARKI TEPKİSİ

"Son zamanlarda Yunanistan'la aramızda normalleşme süreci yaşanıyordu. Fakat Yunanistan, Ege ve İon denizinde iki bölgeyi deniz parkı olarak ilan etmeye dönük yaklaşım sergiliyor. Tek taraflı deniz parkı ilan etmesini, bunu normalleşme sürecini sabote eden tek taraflı ihlal olarak değerlendiriyoruz. Deniz parkı ilan etme yaklaşımlara Türkiye'nin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini ifade ediyoruz. Umarız sağduyulu davranırlar. Bugün gelinen noktada kuşkusuz bölgenin daha fazla tansiyona, şiddete tahammülü yoktur."

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, "Ekonomik programımızı yürüten bakanımız Mehmet Bey'le ilgili birtakım spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tamdır. AK Parti olarak ekonomi yönetimine teşekkür ediyor, desteklediğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TAKDİRİDİR"

Çelik bir soru üzerine ise "Yaptığımız çalışmalarda seçimin sayısal sonuçlarını, çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Siyasal sonucu değerledirme aşamasına geldik. MYK'da, Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur."







