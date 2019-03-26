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AK Parti Torul Belediye Başkan adayı Nidai Köroğlu seçimlerden çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 15:47 | Son Güncelleme

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse Torul Belediye Başkanı ve AK Parti Torul Belediye Başkanı adayı Nidai Köroğlu’nun sağlık sorunları sebebiyle Belediye Başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.Yaptığı yazılı açıklamada, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyuran Köse, Başkan Köroğlu’na bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Köse’nin açıklaması şu şekilde “Torul Belediye Başkanımız ve AK Parti Torul Belediye Başkan Adayımız Nidai Köroğlu uzun süredir devam eden ve yoğun seçim çalışmaları sürecinde artarak önemli bir sorun haline gelen sağlık problemleri nedeniyle istifa ederek Torul Belediye Başkanlığı adaylığından çekildiğini yazılı olarak tarafımıza bildirmiştir.

AK Parti Torul Belediye Başkan adayı Nidai Köroğlu seçimlerden çekildi

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse Torul Belediye Başkanı ve AK Parti Torul Belediye Başkanı adayı Nidai Köroğlu’nun sağlık sorunları sebebiyle Belediye Başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.
Yaptığı yazılı açıklamada, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyuran Köse, Başkan Köroğlu’na bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Köse’nin açıklaması şu şekilde “Torul Belediye Başkanımız ve AK Parti Torul Belediye Başkan Adayımız Nidai Köroğlu uzun süredir devam eden ve yoğun seçim çalışmaları sürecinde artarak önemli bir sorun haline gelen sağlık problemleri nedeniyle istifa ederek Torul Belediye Başkanlığı adaylığından çekildiğini yazılı olarak tarafımıza bildirmiştir. Torul Belediye Başkanımız Nidai Köroğlu’na bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyor, devam eden sağlık sorunları nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek bundan sonraki hayatında sağlık ve esenlikler diliyoruz” dedi.
AK Parti Torul Belediye Başkan Adayı Nidai Köroğlu’nun istifa ederek adaylıktan çekilmesinin Belediye Meclis Üyesi Adayları ve İl Genel Meclisi Üyesi Adaylıkları için herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığının altını çizen Köse, “Torul ilçemizde Belediye Meclis Üyesi Adaylarımızın ve İl Genel Meclis Üyesi Adaylarımızın seçim yarışı devam ediyor, seçmenlerimiz farklı bir algıya kapılmasınlar. Sadece Belediye Başkan Adayımız Nidai Köroğlu istifa ederek adaylıktan çekilmiştir. AK Parti olarak Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclisi Üyesi Adaylıklarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Köroğlu’nun seçimden çekilmesinin ardından Torul ilçesinde Belediye Başkanlığı için MHP’den Evren Evrim Özdemir, Saadet Partisi’nden (SP) Hüseyin Yıldırım, Bağımsız Türkiye Partisi’nden (BTP) Gürbüz Öztürk yarışacak.

AK Parti Torul Belediye Başkan adayı Nidai Köroğlu seçimlerden çekildi

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