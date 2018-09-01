AK Parti Van İl Başkanlığı saldırısının faili etkisiz hale getirildi

Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenen "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'da AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos 2018'de Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik kimlik tespiti yapıldı.
Çalışma sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ve "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğu tespit edildi.
"Dijvar Gevda" kod adlı Aşan'ın 12 Eylül 2016'da 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan Van/İpekyolu/Beşyol mevkisinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirlendi.
Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum