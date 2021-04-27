AK Partili ve CHP'li belediye arasında 'çöp konteynerı' krizi! Art arda açıklamalar

22 Nisan Perşembe günü Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Karlı Mahallesi’nden 1 adet çöp konteynırı, komşu Saray Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından içindeki çöp boşaltılarak araçla götürüldü. Mahalle muhtarı konteynerlarının götürüldüğü iddiası ile Kapaklı Belediyesi’ne durumu bildirirken, 2 komşu İlçe belediyesi arasında konteyner krizi yaşandı. İki İlçe belediye başkanı da konteynerların kendilerine ait olduğunu ifade ederken, açıklamalar art arda geldi. Çöplerin konteynerle alınıp götürülmesi ise saniye saniye kameralara yansıdı

'ALMIŞLAR ŞUAN KAYITLAR DA ORTADA'

CHP’li Saray İlçe Belediye Başkanı Özgün Erkiş yaptığı açıklamasında “O konteyner bizim bilgimizle oraya giden bir konteyner değildir. Logosu da üzerinde olan, ayan beyan bize ait olduğu belli olan bir konteyneri biraz ironik bir biçimde, komik bir biçimde, Mustafa başkanın da benim de güleceğimiz bir biçimde, çok da olayı büyütmeden, bunların kendi inisiyatifiyle harekete geçerek yaptıklarını düşünüyorum. Almışlar, şuan kayıtlar da ortada. Derinlemesine araştırıyoruz ama olay bundan ibaret. Saray Belediyesi çalışanları, temizlik işleri, ‘Bu konteyner burada ne arıyor’ tadında harekete geçmişler, kendileri inisiyatif kullanmışlar ve çöp konteynerini tekrar alıp da Saray’a kazandırmışlar” dedi.