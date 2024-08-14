AK Parti'ye kimler katılacak? Tek tek açıkladı: CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, DEM, bağımsız... "Şaşırtıcı isimler" dedi, yeni kulisi paylaştı

23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan AK Parti'de hareketli bir gün yaşanması bekleniyor. Bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan 'yeni katılımlar olacak' iddialarıyla ilgili ilk kez resmi bir açıklama gelirken, gözler bugünkü AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programına çevrildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye yeni katılacak isimlerin olacağını duyurdu. Dağ, yaptığı açıklamada "Belediye Başkanlığında 15 katılım var. Milletvekili olarak da 2 tane var. Bugün içinde bazı görüşmeler var bu yüzden bazı gelişmeler olabilir." dedi.
Dağ'ın yaptığı açıklama sonrası Ankara kulisler bir anda hareketlendi. Herkes "AK Parti'ye kimler, hangi isimler katılacak?" sorusuna yanıt ararken, siyasal iletişimci Ferhat Murat, AK Parti'ye katılacak isimleri açıkladı.
TV100 canlı yayınında konuşan Murat, sayının arttığını belirtirken "Bana gelen son bilgi 16 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçecek. 4'ü bağımsız, 7'si yeniden Refah Partisi'nden, 3'ü İYİ Parti'den, 1'i ise CHP'den, 1'i de DEM'den." iddiasında bulundu.
"Bunun yanı sıra iki milletvekili de AK Parti'ye katılacak." diyen Murat "Bu iki milletvekili İYİ Parti'den AK Parti'ye geçecek. İkisi de geçtiğimiz aylarda istifa etmiş, bağımsız olarak Meclis'te yer alıyordu. Bu isimlerden biri Ahmet Ersagun Yücel, diğeri de Seyi̇than İzsi̇z." ifadelerini kullandı.
Murat, açıklamasınında devamında ise yeni şaşırtıcı katılımların da olabileceğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı;
Bilal Bilici'nin ismi de konuşuluyor. Kendi kanaati CHP'ye geçmek yönünde ancak babası AK Parti'ye geçmesini istiyor. Çünkü geçmişte bir belediye başkan adaylığı var. Dolayısıyla babasının blokesiyle karşı karşıya bir taraftan da.
İYİ Parti'de şu anda görev olan bir genel başkan yardımcısı da AK Parti'ye geçmek için bir yol arayışında, flört halinde. Yakın zamanda da geçebilir. İsmi var da şimdilik paylaşmak istemiyorum.
14'ünden sonra İYİ Parti'den çok şaşırtıcı isimler de AK Parti'ye geçecek. Bir tanesi eski sporcu. Sokak köpekleriyle ilgili çok öne çıkan bir isim daha vardı, onu da AK Parti'de görürseniz hiç şaşırmayın."
Öte yandan AK Parti'ye geçeceği konuşulan; 24 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul milletvekili seçilen ve sonrasında partisinden istifa eden Seyithan İzsiz, hakkında çıkan iddiaları doğruladı.
HaberTürk’te yer alan habere göre; 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, AK Parti’ye katılacağını söyledi.
İzsiz,"Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" dedi.