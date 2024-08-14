AK Parti'ye kimler katılacak? Tek tek açıkladı: CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, DEM, bağımsız... "Şaşırtıcı isimler" dedi, yeni kulisi paylaştı

23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan AK Parti'de hareketli bir gün yaşanması bekleniyor. Bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan 'yeni katılımlar olacak' iddialarıyla ilgili ilk kez resmi bir açıklama gelirken, gözler bugünkü AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programına çevrildi.

HAMZA DAĞ: 15 BAŞKAN, 2 VEKİL AK PARTİ'YE KATILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye yeni katılacak isimlerin olacağını duyurdu. Dağ, yaptığı açıklamada "Belediye Başkanlığında 15 katılım var. Milletvekili olarak da 2 tane var. Bugün içinde bazı görüşmeler var bu yüzden bazı gelişmeler olabilir." dedi.

AK PARTİ'YE KİMLER KATILACAK?

Dağ'ın yaptığı açıklama sonrası Ankara kulisler bir anda hareketlendi. Herkes "AK Parti'ye kimler, hangi isimler katılacak?" sorusuna yanıt ararken, siyasal iletişimci Ferhat Murat, AK Parti'ye katılacak isimleri açıkladı.

"BELEDİYE BAŞKANI SAYISI 16'YA ÇIKTI" İDDİASI

TV100 canlı yayınında konuşan Murat, sayının arttığını belirtirken "Bana gelen son bilgi 16 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçecek. 4'ü bağımsız, 7'si yeniden Refah Partisi'nden, 3'ü İYİ Parti'den, 1'i ise CHP'den, 1'i de DEM'den." iddiasında bulundu.

"YÜCEL VE İZSİZ AK PARTİ'YE GEÇİYOR"

"Bunun yanı sıra iki milletvekili de AK Parti'ye katılacak." diyen Murat "Bu iki milletvekili İYİ Parti'den AK Parti'ye geçecek. İkisi de geçtiğimiz aylarda istifa etmiş, bağımsız olarak Meclis'te yer alıyordu. Bu isimlerden biri Ahmet Ersagun Yücel, diğeri de Seyi̇than İzsi̇z." ifadelerini kullandı.

Murat, açıklamasınında devamında ise yeni şaşırtıcı katılımların da olabileceğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı;

"BİLAL BİLİCİ CHP'Yİ İSTİYOR AMA..."

Bilal Bilici'nin ismi de konuşuluyor. Kendi kanaati CHP'ye geçmek yönünde ancak babası AK Parti'ye geçmesini istiyor. Çünkü geçmişte bir belediye başkan adaylığı var. Dolayısıyla babasının blokesiyle karşı karşıya bir taraftan da.

"İYİ PARTİ'NİN ÖNEMLİ İSMİ AK PARTİ İLE FLÖRT HALİNDE"

İYİ Parti'de şu anda görev olan bir genel başkan yardımcısı da AK Parti'ye geçmek için bir yol arayışında, flört halinde. Yakın zamanda da geçebilir. İsmi var da şimdilik paylaşmak istemiyorum.

"ONU DA AK PARTİ'DE GÖRÜRSENİZ HİÇ ŞAŞIRMAYIN"

14'ünden sonra İYİ Parti'den çok şaşırtıcı isimler de AK Parti'ye geçecek. Bir tanesi eski sporcu. Sokak köpekleriyle ilgili çok öne çıkan bir isim daha vardı, onu da AK Parti'de görürseniz hiç şaşırmayın."

İZSİZ İDDİALARI DOĞRULADI: "YUVAMA DÖNÜYORUM"

Öte yandan AK Parti'ye geçeceği konuşulan; 24 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul milletvekili seçilen ve sonrasında partisinden istifa eden Seyithan İzsiz, hakkında çıkan iddiaları doğruladı.

HaberTürk’te yer alan habere göre; 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, AK Parti’ye katılacağını söyledi.

İzsiz,"Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" dedi.