AK Parti'de teşkilat eğitimi başlıyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partilerinde ekim ayında başlayacak kongre süreciyle beraber teşkilatın eğitime alınacağını, 9 ay sürecek çalışma kapsamında partinin 18 yıldır hayata geçirdiği projelerin yanı sıra ilkelerinin ve değerlerinin parti üyelerine anlatılacağını söyledi.

Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşkilat eğitiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önceki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında verdiği talimatının ardından hazırlanmaya başlayan bir çalışma olduğunu, Tanıtım Medya, Ar-Ge ve Teşkilat başkanlığı olarak birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Partilerinde düzenlenen siyaset akademisiyle bugüne kadar parti içinden ve dışından 100 binden fazla insana eğitim verdiklerini hatırlatan Dağ, "Ekim ayında kongre sürecimizin başlamasıyla teşkilat eğitimine de başlayacağız. Tek seferde 10 binden fazla üyemize eğitim vereceğiz. Bir nevi davamızı, ilkelerimizi ve değerlerimizi ortaya koyacak bir eğitimi tüm teşkilatlarımıza yapacağız. Tüm teşkilatımızın bir yenilenmeden ve tazelenmeden geçirmiş olacağız. Önce eğitimlerimizi yapacağız sonra bunu kongreyle taçlandırma imkanı bulacağız." dedi.