AK Parti’den, 15 Temmuz gazisinin işten çıkarılmasına tepki

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi Adaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce işten çıkarıldığını açıkladı.

Fatih Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP’li Mansur Yavaş'ın ekmeğinden ettiği işçi kardeşlerimizden birisi de, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ teröristlerine karşı göğsünü siper eden Devlet Övünç Madalyası sahibi gazimiz Muhammed Hanefi Adaş. Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor" dedi. Şahin, Adaş’ın, iş akdi fesih belgesini de paylaştı. Belgede şöyle denildi:

“Şirketimizin Merkez İşyeri Araç ve Makine Müdürlüğü Uzman E kadrosunda çalışmaktasınız. Şirketimiz bünyesinde çalışmakta iken yeniden yapılanma kapsamında Yönetim Kurulumuzun 12.09.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile yürürlüğe giren norm kadro şemasında niteliklerinize uygun profil bulunamamıştır. 4857 sayılı iş kanununun 22. madde hükmü incelendiğinde çalışma koşullarındaki değişikliğin yazılı beyan ile işçiye bağlamayacağı, işverenin ise bildirim sürelerine uymak ve gerekçesini göstermek suretiyle işçinin iş sözleşmesini feshedeceği belirtilmektedir. 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi gereği ihbar süresi beklenmeksizin 23.09.2019 tarihi mesai bitimi itibariyle iş akdiniz feshedilmiştir. İşlemiş ücretleriniz, kıdem ve ihbar tazminatlarınız vb. hak edişleriniz banka hesabınıza yatırılacaktır. Bu güne kadar şirketimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür eder, üzerinize kayıtlı demirbaş vb. varsa diğer zimmet eşyalarınızı ilgili bölümlere teslim etmeniz gerekmektedir.”