AK Parti'den CHP'li Özkoç'un "Tank Palet Fabrikası" ile ilgili iddiasına yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasında çalışan işçilerin maaşlarının BMC tarafından Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'ye (ASFAT) teslim edildiğini, ASFAT AŞ'nin de parayı işçilere dağıttığını bildirdi.

Yavuz, Sakarya'daki tank palet fabrikası tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın dün akşam katıldığı bir televizyon programına telefonla bağlanan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Tank palet fabrikasında çalışan işçilerin parası TSK'ye bağlı ASFAT AŞ tarafından ödeniyor." iddiasına ilişkin Yavuz, "Şunu üstüne basarak belirtmek isterim ki, Tank Palet Fabrikasında çalışan işçilerin parası, BMC tarafından ödenmektedir. BMC, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan ASFAT AŞ'ye parayı teslim etmekte, ASFAT AŞ de bu parayı işçilere dağıtmaktadır. Yani işçilerin parasının BMC'nin cebinden çıktığı açıktır, nettir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kadar net bir konuda Özkoç'un "Ben iddiamı ispatlayamazsam CHP Grup Başkanvekilliğinden istifa ederim" çıkışını anlamakta zorlandığını ifade eden Yavuz, açıklamasını şunları kaydetti: