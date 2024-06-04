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  4. Son dakika | Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Acı haberi MSB duyurdu: İki pilot şehit oldu... Kaza yerinden ilk görüntüler geldi

Son dakika | Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Acı haberi MSB duyurdu: İki pilot şehit oldu... Kaza yerinden ilk görüntüler geldi

04.06.2024 10:20
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Son dakika haberi: Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığından kazayla ilgili peş peşe açıklamalar yapıldı. Kazada iki pilot şehit oldu. Öte yandan kaza yerinden ilk görüntüler geldi.

Son dakika | Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Acı haberi MSB duyurdu: İki pilot şehit oldu... Kaza yerinden ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi: Uçak kazası haberi sonrası gözler Kayseri'ye çevrildi! Kaza haberi sabahın erken saatlerinde geldi. Acı haberi MSB duyurdu.

KAYSERİ SEMALARINDA UÇUYORDU

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadan kazayla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

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İKİ PİLOT ŞEHİT OLDU

MSB'den daha sonra gelen açıklamada acı haber duyuruldu. Kazada iki pilotun şehit olduğu duyuruldu.

KAYSERİ VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada ise; "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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Ekran görüntüsü 2024-06-04 103436

(İHA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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