HABER

AK Parti'den ilk kez oy kullanacak seçmenlere 'Erdoğan' sürprizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca 31 Mart yerel seçiminde ilk defa oy kullanacak seçmenlere yönelik 'Sana Emanet Projesi' hazırlandı.

AK Parti'den ilk kez oy kullanacak seçmenlere 'Erdoğan' sürprizi

ANKARA, (DHA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca 31 Mart yerel seçiminde ilk defa oy kullanacak seçmenlere yönelik 'Sana Emanet Projesi' hazırlandı. Proje ile gençlerin ismine özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajı gönderilecek.
Proje kapsamında, ilk kez oy kullanacak seçmenlere ve 18 ile 30 yaş arasında olan genç seçmenlerin adreslerine, 81 ilde bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyelerince zarf içinde kartpostal gönderilecek. Genç seçmenler, içinde QR kodu bulunan zarfları açtıklarında, telefonlarıyla bu kodu okutacak. 'sanaemanet.com.tr' internet sitesine yönlendirilecek gençler, burada video ile karşılaşacak. Videoda, gençler için kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj olacak. Mesajda, Erdoğan'ın '31 Mart yerel seçimlerine doğru tüm gücümüzü, her zaman olduğu gibi yine siz gençlerimizden alıyor, sizlerle birlikte geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz. Şehrin sana emanet' sözleri yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

AK Parti'den ilk kez oy kullanacak seçmenlere 'Erdoğan' sürprizi

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Bahçeli: Milli beka, varoluşumuzun kaynağıdırBahçeli: Milli beka, varoluşumuzun kaynağıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (4)

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Diğer Haberler
Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Son dakika! Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplantı çağrısı

Dünyanın gözü kulağı burada olacak!

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı

'Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.