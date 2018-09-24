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AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2018 08:37 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçimleri öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulunan AK Partili Aydın Ünal, çarpık ve plansız kentleşmeyle ilgili "Her köşeden, akıl almaz bir plansızlıkla beton yığınları yükseliyor, ipin ucu kaçtı" ifadelerini kullandı.

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Eski AK Parti Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal,"Yerel seçime doğru — 1" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Belediyelerin şehir planlayıcılığı anlayışına eleştiriler yönelten Ünal, "Şimdi fark ediyoruz ki, apartmanlar güneşin bırakın evlerimize, sokaklara dahi değmesine engel oluyor. Yeni inşa edilmiş mahallelerde derme çatma kaldırımları arabalar işgal ediyor, sokaklar çocuklar için tehlike saçıyor, parklar görüntüyü kurtarmaya yetmiyor" dedi.

'AKIL ALMAZ PLANSIZLIKLA YÜKSELİYOR'

Ünal, "Her köşeden, akıl almaz bir plansızlıkla beton yığınları yükseliyor" ifadesini de kullandığı yazısında "Plansızlık demişken; bir caddeye dökülen asfalt acaba neden üzerinden bir yıl bile geçmeden kazılır? Neden çukurlar oluşur? Rögar kapakları neden birer tuzağa dönüşür?" görüşünü dile getirdi.

'İPİN UCU KAÇTI'

"Estetik konusuna hiç girmeyelim" diye yazan Ünal, şunları kaydetti:

"Maddi sıkıntılar içinde acil sorunları çözmeye çalışırken ipin ucu kaçtı. Ama hiç de geç değil. Yeni bir anlayışla, yeni bir zihniyetle, ufku, kurgusu, planı, tahayyülü ve tasavvuru olan bir belediyecilik yaklaşımıyla, değil çeyrek asır, daha asırlarca şehirlerimizi yönetebilir, yön verebiliriz."


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Anahtar Kelimeler:
Aydın Ünal yerel seçim kentleşme ak parti 2019 seçimleri

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