AK Parti'li Balta, Nijer ziyaretini anlattı:

Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, iki ülke ilişkilerinin daha güçlü ve sağlam temellere oturmasının taraflar için de bölge için de büyük fayda getireceğini söyledi.

Balta, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Nijer'e yaptığı ziyaretle ilgili bilgi verdi.

Nijer Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ayouba Sirifi’nin davetiyle Nijer’in Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldığını belirten Balta, Nijer Ulusal Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitapta, yakın zaman önce meydana gelen terör saldırısı sonucu hayatlarını kaybedenler için Türkiye'nin taziye dileklerini sunduğunu aktardı.

TİKA'nın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldığını dile getiren Balta, "Nijer, demokratik sistemi yerleştirme yolunda önemli mesafe kat etmiş, iç barışını sağlamış, suç oranın çok düşük olduğu bir ülke. Bugün fakir bir ülke olmasına rağmen petrol, altın, uranyum gibi stratejik ve değerli doğal kaynaklara sahip. Yaptıkları yatırım anlaşmaları ile önümüzdeki yıllarda çok hızlı gelişme ve büyüme kaydedeceği görülüyor." dedi.