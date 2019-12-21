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AK Parti'li Balta, Nijer ziyaretini anlattı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2019 16:19 | Son Güncelleme

"Türkiye-Nijer ilişkilerinin daha güçlü ve sağlam temellere oturmasının her iki ülke için de bölge için de büyük fayda getireceği açıktır"

Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, iki ülke ilişkilerinin daha güçlü ve sağlam temellere oturmasının taraflar için de bölge için de büyük fayda getireceğini söyledi.

Balta, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Nijer'e yaptığı ziyaretle ilgili bilgi verdi.

Nijer Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ayouba Sirifi’nin davetiyle Nijer’in Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldığını belirten Balta, Nijer Ulusal Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitapta, yakın zaman önce meydana gelen terör saldırısı sonucu hayatlarını kaybedenler için Türkiye'nin taziye dileklerini sunduğunu aktardı.

TİKA'nın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldığını dile getiren Balta, "Nijer, demokratik sistemi yerleştirme yolunda önemli mesafe kat etmiş, iç barışını sağlamış, suç oranın çok düşük olduğu bir ülke. Bugün fakir bir ülke olmasına rağmen petrol, altın, uranyum gibi stratejik ve değerli doğal kaynaklara sahip. Yaptıkları yatırım anlaşmaları ile önümüzdeki yıllarda çok hızlı gelişme ve büyüme kaydedeceği görülüyor." dedi.

Nijer’e Çin ve batı ülkelerinin ilgisi çok yüksek olmakla birlikte Türk iş adamlarının da bu ülkede yatırım hamlesi içerisinde olduklarını memnuniyetle gördüğünü anlatan Balta, şunları kaydetti:

"Nijer, Türk müteşebbislerin gerek devlet nezdinde gerekse toplum nezdinde avantajlı oldukları bir ülke. Bu olumlu Türkiye imajında ülkemizin bölge insanın hafızasındaki tarihi rolü ve Cumhurbaşkanımızın dünya çapındaki imajının büyük etkisi var.

Nijer bölgesinde jeopolitik bakımdan önemli bir ülke. Doğal kaynakları itibarıyla Afrika’nın zengin ve güçlü ülkelerinden birisi olmaya namzet olduğu gibi Türkiye’ye karşı köklü ve güçlü bağlara sahipler. Türkiye-Nijer ilişkilerinin daha güçlü ve sağlam temellere oturmasının her iki ülke için de bölge için de büyük fayda getireceği açıktır."

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AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta dostluk grubu başkanı nijerya ziyaret

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