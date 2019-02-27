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AK Parti’li Baybatur: "Bu iş pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı ile ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ülkemizin, devletimizin, bayrağımızın bekası için ezanlarımızın rahat bir şekilde okunması için bu iş pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek.

AK Parti’li Baybatur: "Bu iş pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı ile ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ülkemizin, devletimizin, bayrağımızın bekası için ezanlarımızın rahat bir şekilde okunması için bu iş pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek. Atalarımız geçmişte, Çanakkale’de nasıl bedel ödediyse bizlerde bedel ödeyecek ama ülkemizi zillete düşürmeyeceğiz" dedi.
AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, Cumhur İttifakı adayı Burhan Tezcan’a ait seçim irtibat bürosunun açılışına ve aday tanıtım toplantısına katıldı. Saruhanlı’da mehter takımı ile karşılanan Baybatur, seçim irtibat bürosu açılışının ardından, Saruhanlı caddelerinde mehter eşliğinde, Belediye Kültür Sitesi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Baybatur, 15 Temmuz gecesi birilerinin Türkiye’yi tıpkı Suriye’ye çevirmek için harekete geçtiklerini fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşlarıyla darbenin önlendiğini söyledi.
Baybatur, şöyle konuştu:
"15 Temmuz akşamı birileri Türkiye’yi Suriye gibi yapmak istediler. Fakat milletimizin ve her iki liderin dik duruşuyla darbe girişimin önüne geçildi. İlk olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın toplantısı düzenleyerek, ’Biz darbeye karşıyız ve seçilmiş hükümetin yanındayız. Peki, CHP lideri ne yaptı? Havalimanına geldi, uçaktan indi, korumaları tanklarla yolları açtı, Bakırköy belediye başkanının evinde, elinde çay ile sanki futbol maçı seyrediyor gibi süreci izledi. Kılıçdaroğlu, acaba Türkiye’de darbe olur da sandık yoluyla kazanamadım, sandık yoluyla iktidara gelemedim, acaba bana da bir şey düşer mi endişesi ile sürece takip etti. Bizler, 15 Temmuz akşamında meydanlardaydık. O gece bizler, bir yanda Rabia işaretini, bir yanda da bozkurt işaretini gördük. Böyle bir durum ile karşı karşıya iken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir araya gelerek şu belediye senin olsun, şu kadar meclisi üyesi benim olsun demediler. PKK ve FETÖ ile bağlantılı olan siyasi partiler kazanmasın, bunları buradan söküp atalım diyerek yola çıktılar. Bir yanda mücahitler, bir yanda bozkurtlar yollara revan olduk ve ülkemizi savunduk. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ülkemizin, devletimizin, bayrağımızın bekası için, ezanlarımızın rahat bir şekilde okunması için, bu iş pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek. Atalarımız geçmişte, Çanakkale’de nasıl bedel ödediyse bizlerde bedel ödeyecek ama ülkemizi zillete düşürmeyeceğiz."
Aday gösterilmeyip başka partilere gidenlere de atıfta bulunan Baybatur, "Bugün, partimizde görev almış, çeşitli kademelerde görev yapmış bazı arkadaşlar, yerini yurdunu beğenmediği için ya da bir makam verilmediği için bakıyoruz ki; başka partilerde arayışlara girdiler? Neden bana burada makam vermediler diye ne yazık ki trenden indiler. Söyleyecek çok şey yok. Haklarında hayırlı olan olsun" dedi.
Aday tanıtım programına, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, MHP İlçe Başkanı Baki Ulus, Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti’li Baybatur:

AK Parti’li Baybatur:

AK Parti’li Baybatur:

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