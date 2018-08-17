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AK Partili Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın alışılmışın dışında bir projeye imza attı. Aydın ve yüzlerce vatandaş Zeytinburnu sokaklarında bisiklet sürüyor. Araç ve bisikletlerin ortak yolu kullandığı ZEYBİS projesi ile ilgili farkındalık oluşturmak için her perşembe günü saat 19.00’da pedal çeviren Başkan Aydın ve yüzlerce bisikletli 7 haftada tam 70 kilometreye yakın yol katetti. Projeden haberi olmayan bazıları ise başkanı karşılarında görünce şaşıp kaldı

AK Partili Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, belediye personeli ve vatandaşlar yüzlerce bisikletle Zeytinburnu trafiğine çıkarma yapmaya devam ediyor. Gönüllü vatandaşların da destek verdiği etkinlikte her perşembe günü saat 19.00’da cadde ve sokakları dolaşan Başkan Aydın ve vatandaşlar, belediye hizmet binası önünden pedal çevirmeye başlayarak Zeytinburnu sokak ve caddelerini turluyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Genciyle yaşlısıyla herkesin katıldığı bisiklet turundan sokaktaki vatandaşlar kadar araç sürücüleri de memnun. Bisiklet zillerinin sokakları kuşattığı turlarda cam ve balkonlara çıkan mahalle sakinleri de alkışlarla projeye destek veriyor. Renkli görüntülerin oluştuğu bisiklet turu, başlangıç noktası olan belediye hizmet binası önünde son buluyor. Çocukların da pedal çevirdiği 10 kilometrelik etkinlikte “Sağlıklı Yaşam Kolay Ulaşım” sloganıyla sürdürülen bisiklet projesine dikkat çekilerek 1 saatte yaklaşık 10 kilometre yol katediliyor.

'OLDUKÇA KALABALIĞIZ'

107 günde bin 70 kilometreye yakın mesafe kateden Başkan Aydın ilçede başlatılan ZEYBİS projesi ile ilgili, “İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi 11.6 kilometrekare. Üçte biri sanayi bölgesi, üçte biri de mezarlık, kalan üçte birinde de 290 bin kişi yaşıyor. Oldukça kalabalık bir ilçeyiz. Bisiklet projesini başlatalı bir buçuk yıl oluyor. Bisiklet benim çocukluk hayallerimin arasındaydı. Yirmili yaşlardayken Zeytinburnu’ndan kalkıp bisikletle Karadeniz'e gitmeyi hep hayal etmişimdir. Zeytinburnu’na ilk geldiğim 80'li yıllarda, yol imkanları fazla yoktu ama bisiklet kullanan kişi çoktu. O dönemde insanlar şehir içerisinde bisikleti tercih ederlerdi. Daha sonra çarpık yapılaşma ve plansız yapılan yollar bisiklet kullanımını zorlaştırmaya başladı. Biz de yaşamın içerisine bisikleti nasıl tekrar dahil ederiz diye düşündük ve bir buçuk yıl önce çalışmalara başladık. Zeytinburnu içerisindeki bütün cadde, sokak ve yollar ortak kullanıma açıldı. Kısacası bizde ayrı bir bisiklet yolu yok. Şu an Zeytinburnu içerisinde hangi sokağa, hangi caddeye giderseniz gidin çevre yolları hariç bisiklet, otomobil, minibüs ve diğer motorlu araçlar yolu ortak kullanıyor. Öncelik ise her zaman bisiklette" diye konuştu.

Günlük yaşamda neredeyse hareket edilmediğini belirten Başkan Aydın, "Gün içerisinde vücudun hareket etmediği bir koşturmaca yaşıyoruz. Çünkü her yere araçla gidip geliyoruz. Bu da beraberinde sağlık problemlerini getiriyor. İşte bu noktada biz de günlük yaşamın içerisine bizi hareket ettirecek olan bir aracı sokabilir miyiz diye düşündük. Batılı bunu yapmış. Örneğin Hollanda, Almanya, Norveç ve İsveç’te 7’den 70’e herkes bisiklet kullanıyor. Biz de günlük hayatımıza bisikleti sokarsak ekstra bir vakit ayırmadan spor dahi yapmış oluruz. Böylece daha sağlıklı ve daha mutlu bir toplum haline gelmiş olacağız. Proje başladıktan sonra anket yaptırdık. Zeytinburnu halkının bu projeye desteği inanılmaz düzeyde. Yüzde 80'lere yakın destek var. Bir kere halk projeyi çok benimsemiş vaziyette. Vatandaşlar beni bisikletle görünce alkışlıyor. Bisiklet halkla iletişim olarak inanılmaz etkili bir araç" ifadelerini kullandı.

Makam aracı yerine bisiklet kullanıyor
Zeytinburnu’nda son yıllarda yapılan anketlere göre en önemli sorunların başında trafik geliyordu. İlçedeki trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlayan Zeytinburnu Belediyesi, yaklaşık 4 ay önce başlattığı “ZEYBİS” projesi ile Zeytinburnu’nda bisikletli ulaşımı hayata geçirdi. Başkan Murat Aydın da dahil olmak üzere tüm belediye personeli toplu gidişler haricinde bisiklet kullanmaya başladı. Tam 107 gündür Zeytinburnu sokaklarını makam aracı yerine bisikletle dolaşan Başkan Aydın, günde 10 kilometreye yakın mesafe katederek 107 günde yaklaşık bin 70 kilometreye yakın mesafe katetti.

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Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın bisiklet

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