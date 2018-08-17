AK Partili Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, belediye personeli ve vatandaşlar yüzlerce bisikletle Zeytinburnu trafiğine çıkarma yapmaya devam ediyor. Gönüllü vatandaşların da destek verdiği etkinlikte her perşembe günü saat 19.00’da cadde ve sokakları dolaşan Başkan Aydın ve vatandaşlar, belediye hizmet binası önünden pedal çevirmeye başlayarak Zeytinburnu sokak ve caddelerini turluyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Genciyle yaşlısıyla herkesin katıldığı bisiklet turundan sokaktaki vatandaşlar kadar araç sürücüleri de memnun. Bisiklet zillerinin sokakları kuşattığı turlarda cam ve balkonlara çıkan mahalle sakinleri de alkışlarla projeye destek veriyor. Renkli görüntülerin oluştuğu bisiklet turu, başlangıç noktası olan belediye hizmet binası önünde son buluyor. Çocukların da pedal çevirdiği 10 kilometrelik etkinlikte “Sağlıklı Yaşam Kolay Ulaşım” sloganıyla sürdürülen bisiklet projesine dikkat çekilerek 1 saatte yaklaşık 10 kilometre yol katediliyor.

'OLDUKÇA KALABALIĞIZ'

107 günde bin 70 kilometreye yakın mesafe kateden Başkan Aydın ilçede başlatılan ZEYBİS projesi ile ilgili, “İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi 11.6 kilometrekare. Üçte biri sanayi bölgesi, üçte biri de mezarlık, kalan üçte birinde de 290 bin kişi yaşıyor. Oldukça kalabalık bir ilçeyiz. Bisiklet projesini başlatalı bir buçuk yıl oluyor. Bisiklet benim çocukluk hayallerimin arasındaydı. Yirmili yaşlardayken Zeytinburnu’ndan kalkıp bisikletle Karadeniz'e gitmeyi hep hayal etmişimdir. Zeytinburnu’na ilk geldiğim 80'li yıllarda, yol imkanları fazla yoktu ama bisiklet kullanan kişi çoktu. O dönemde insanlar şehir içerisinde bisikleti tercih ederlerdi. Daha sonra çarpık yapılaşma ve plansız yapılan yollar bisiklet kullanımını zorlaştırmaya başladı. Biz de yaşamın içerisine bisikleti nasıl tekrar dahil ederiz diye düşündük ve bir buçuk yıl önce çalışmalara başladık. Zeytinburnu içerisindeki bütün cadde, sokak ve yollar ortak kullanıma açıldı. Kısacası bizde ayrı bir bisiklet yolu yok. Şu an Zeytinburnu içerisinde hangi sokağa, hangi caddeye giderseniz gidin çevre yolları hariç bisiklet, otomobil, minibüs ve diğer motorlu araçlar yolu ortak kullanıyor. Öncelik ise her zaman bisiklette" diye konuştu.