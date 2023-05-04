AK Partili Cemal Bekle'den o karikatüre tepki: 14 Mayıs'ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle, Menemen'de duvara asılan Roman karikatürüne tepki gösterdi. Afişle ilgili açıklamalar yapan Gence "14 Mayıs’ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir." dedi.

"ROMANLARI NASIL GÖRDÜYSE O ŞEKİLDE KARİKATÜRİZE ETMİŞTİR"

Gence paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @kilicdarogluk, Romanları yok saydığınızı biliyoruz fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir.

Astığınız afiş romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs’ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir. Yıllarca CHP zihniyetinin ayrımcılık yaparak "esmer vatandaş" diyerek aşağılamaya çalıştığı Romanlar, 2023 yılında Romanları yok sayan @kilicdarogluk zihniyeti tarafından yine ırkçı bir şekilde resmedilmiştir. Seçimlerde Romanlardan aday dahi göstermeyen @kilicdarogluk

zihniyeti, şimdi de Romanları çelimsiz, zayıf, esmer, kısa, darbukacı ve dilenci olarak resmetmistir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir. Romanları bu şekilde gören bir zihniyetin Roman vekil adayı göstermemesini şimdi daha iyi anlıyoruz. Romanlar size gereken cevabı 14 Mayıs’ta sandıkta verecektir."

Sayın @kilicdarogluk ,Romanları yok saydığınızı biliyoruz,fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz,Romanları tekrar rencide etmiştir.

Astığınız afiş romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu.

14 Mayıs’ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir. pic.twitter.com/6tMUtAChom — Cemal Bekle ???????? (@Cbekle) May 4, 2023



