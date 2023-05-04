HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Partili Cemal Bekle'den o karikatüre tepki: 14 Mayıs'ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir

AK Partili Cemal Bekle'den o karikatüre tepki: 14 Mayıs'ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir

04.05.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmedildiği 'Bay Kemal gelecek Romanlar da hakkını alacak' yazan bir karikatürün afiş olarak asılmasına tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşım yapan Gence, "Romanları yok saydığınızı biliyoruz fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Partili Cemal Bekle'den o karikatüre tepki: 14 Mayıs'ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle, Menemen'de duvara asılan Roman karikatürüne tepki gösterdi. Afişle ilgili açıklamalar yapan Gence "14 Mayıs’ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir." dedi.

"ROMANLARI NASIL GÖRDÜYSE O ŞEKİLDE KARİKATÜRİZE ETMİŞTİR"

Gence paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın @kilicdarogluk, Romanları yok saydığınızı biliyoruz fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir.
Astığınız afiş romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs’ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir. Yıllarca CHP zihniyetinin ayrımcılık yaparak "esmer vatandaş" diyerek aşağılamaya çalıştığı Romanlar, 2023 yılında Romanları yok sayan @kilicdarogluk zihniyeti tarafından yine ırkçı bir şekilde resmedilmiştir. Seçimlerde Romanlardan aday dahi göstermeyen @kilicdarogluk
zihniyeti, şimdi de Romanları çelimsiz, zayıf, esmer, kısa, darbukacı ve dilenci olarak resmetmistir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir. Romanları bu şekilde gören bir zihniyetin Roman vekil adayı göstermemesini şimdi daha iyi anlıyoruz. Romanlar size gereken cevabı 14 Mayıs’ta sandıkta verecektir."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dediKızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi
Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı!Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı!
Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendiEkrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendi
Anahtar Kelimeler:
ak parti

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı

HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı

Faizlerde sürpriz yok! 25 baz puanlık artış...

Faizlerde sürpriz yok! 25 baz puanlık artış...

Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!

Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

İlginizi Çekebilir

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.