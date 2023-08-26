AK Partili Dağ'dan CHP'li Polat'ın sözlerine sert tepki: Haddini ve yerini bil

AK Partili Hamza Dağ, CHP'li Mahir Polat için sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı. Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözlerine tepki gösteren Dağ, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun." karşılığını verdi.

AK Partili Dağ'ın paylaşımı şu şekilde;

Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP’nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş.

Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine sarıldılar, umut oldular ve terör kamplarından yapılan destek açıklamalarına karşı cesaret gösterip tek bir laf edemediler. Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar.

Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun.

Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP’nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş.



Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine… — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) August 26, 2023



