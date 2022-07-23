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AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken sözler! 'Bir kırgınlık var, kızgınlık var AK Parti'ye karşı'

23.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geniş yankı uyandıracak açıklamalar geldi. Katıldığı bir televizyon programında "Şu an AK Parti'ye karşı bir kırgınlık var, bir kızgınlık var" ifadelerini kullanan, konuşmasını "Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ‘Niye böyle?’ diyenler var" sözleriyle sürdürdü.

AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken sözler! 'Bir kırgınlık var, kızgınlık var AK Parti'ye karşı'

AK Partili Elitaş'ın ekonomi ve partisine ilişkin sözleri dikkat çekti. AK Parti'ye kızgınlık olduğunu dile getirdikten sonra bunun nedenini ekonomik sıkıntılara bağlayan Elitaş, konuşmasının devamında "AK Partili arkadaşlar o kadar sitem ediyorlar ki… ‘Ya niye böyle yapıyorsunuz’ diye üzüntülerini ifade ediyorlar" açıklamasında bulundu.

"BİZİM GİBİ ÜLKELERE ETKİSİ DAHA YÜKSEK OLUYOR"

Elitaş, TV1 kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Küresel çapta bir ekonomik kriz yaşandığına dikkat çeken Elitaş, şunları söyledi:

“Şu anda bir kırgınlık var, bir kızgınlık var AK Parti’ye karşı. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ‘Niye böyle?’ diyenler var. Ama böyle global bazdaki bir ekonomik sıkıntı ne zaman oldu bilmiyorum ama herhâlde 70’lerde petrol kriziyle ortaya çıkan bir sıkıntıydı. O zaman çok önde olan Adalet Partisi’ni ikinci parti haline getirmişti, tek başına iktidardan almıştı. Fakat 1929 buhranından daha ileri bir ekonomik krizle karşı karşıya dünya. Bizim gibi ülkelere etkisi daha yüksek oluyor."

“AK PARTİLİ ARKADAŞLAR SİTEM EDİYOR”

Elitaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tek alternatif olması, Cumhur İttifakı’nın tek güvenilir odak olması önümüzdeki süreçte sandık başına gidecek vatandaş sağduyusunu yapacak. Bizimle birlikte yürüyen AK Partili arkadaşlar o kadar sitem ediyorlar ki… ‘Ya niye böyle yapıyorsunuz’ diye üzüntülerini ifade ediyorlar.”

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