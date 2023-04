AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan siyaset gündemine dair açıklamalar!

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, İzmir İl Başkanlığı'nın Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlediği milletvekili aday tanıtım toplantısında önemli mesajlar verdi. Gençlerin yoğun tezahürat ve coşkuyla karşıladığı İnan, teşkilatı, "İzmir’in AK yürekli, cefakar, fedakar teşkilatları… 17 Yaşından beri içerisinde yetiştiğim, büyüdüğüm AK ailem, hepinizi büyük bir özlemle, heyecan ile selamlıyorum. Bugün burada, yeni bir soluk ve yeni bir heyecanla 'İzmir için hemen şimdi' diyerek buluştuk. Bugün bir kez daha, ilk günkü coşku, istek ve irade ile yeni bir zafer yolunu birlikte yürümek için buluştuk. Bugün heyecan ve özlem doluyum" sözleriyle selamladı.

"İZMİR'DE NE ÖĞRENDİYSEM TÜRKİYE'YE YANSITTIM"

İnan AK parti'de başka hiçbir siyasi partide olmayan birlik ve beraberlik olduğunu kaydederek, "Malum 2 senedir sizleri temsilen Ankara’da Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini sürdürüyoruz. İzmir teşkilatlarında ne öğrendiysem bana ne öğrettiyseniz tüm Türkiye’ye yansıttık. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. 13 sene olmuş. Buradaki çoğu kişiyle, büyüğümüzle, kardeşlerimizle, ablalarımızla ailemizden daha çok beraber olduk. Birbirimizin üzerinde o kadar çok hakkımız var ki, o kadar çok hukukumuz var ki, o kadar çok sevgimiz var ki… Başka siyasi partilerde olmayan bir bağ bu hamd olsun. Tabi ben siyasete ilk başladığım gün, teşkilatlara girdiğim gün Ömer Cihat Bey il başkanımızdı. Atilla bey teşkilat başkanımız, Kerem Ali Bey ilçe başkanımız, Bilal Kırkpınar Bey İl Gençlik Kolları Başkanımızdı" ifadelerini kullandı.

İnan açıklamasını şöyle sürdürdü:

DAĞ'A TEŞEKKÜR: BİZLERE TEMİZ SİYASETİ ÖĞRETTİ

"Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ o gün milletvekili adaylığı için istifa etmişti. O günü hiç unutmuyorum. O günden itibaren bizim elimizden tuttu. Gönlü ve kalbi o kadar temizdi ki; bizlere temiz siyaseti, ahlaklı siyaseti, sabırlı olmayı öğretti. Üzerimdeki emeği, katkısı ve sevgisi için bu büyük teşkilatın önünde çok teşekkür ediyorum. Ve söz veriyorum. Tüm İzmir teşkilatlarımıza… Çok çalışacağım. Asla sizleri mahcup etmeyeceğim. Bu teşkilatlarda sizlerle her konuda, her ayrıntıda, her meselede yıllarca tartıştığımız, eleştirdiğimiz konuları asla yapmayacağım. Bu teşkilata duyduğum sorumluluğu gençliğimin tüm enerjisiyle harcayacağım.

"SEÇİMLERE AYRI BİR HEYECAN KATACAK"

İl Başkanımız Bilal Bey’e de başarılar diliyoruz. İl Teşkilatımızdaki tazelenme seçimlere ayrı bir enerji katacaktır. Beraber 2 seneye yakın çalıştığımız Kerem Ali Sürekli başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sabırlı, çalışkan ve soy ismi gibi sürekli bu teşkilatın bir neferi olmayı kendisi de bize birçok kere ispatladı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu’na şehrimize hoş geldiniz diyorum. Kendisinin bakanlık dönemindeki tecrübeleri, şehri yakından tanıması bize ayrı bir güç katacaktır.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Biz birlikte güçlüyüz. Dünümüzle ve bugünümüzle güçlüyüz. Bu zamana kadar bu davanın sancaktarlığını yapan teşkilat neferlerimizle güçlüyüz. İlçe teşkilatlarımızla, mahalle teşkilatlarımız ve mahalle başkanlarımızla güçlüyüz. Meclis üyelerimizle güçlüyüz. Milletvekillerimizle güçlüyüz. Gençlik Kollarımızla güçlüyüz. Kadın Kollarımızla güçlüyüz. Ana kadememizle güçlüyüz. Genel Başkan Yardımcımızla, Başbakanımızla, Genel Başkan vekilimizle güçlüyüz. İzmir’de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan davasını sırtlanmış siz yol arkadaşlarımızla güçlüyüz. Ve 14 Mayıs seçimlerinde hep birlikte bir destan yazacağız. Birlikte başaracağız. Ve 2024’ün provasını gerçekleştireceğiz.

"HDP TERÖR UZANTISI"

Biz bu kadar birlik ve beraberlik içerisindeyken karşımızdakilerin durumunu görüyorsunuz değil mi? Tüm bunların karşısında onlar kuru hesaplarının peşinde, hırslarının peşinde, ihtiraslarının peşinde… Bu memlekete söyleyecekleri en ufak bir şey yok. Bu memleketin gençleri için dokunacaklardı hiçbir konu yok. Türkiye’de terörist aklama partisi haline dönüşen parti hangisi diye sorsak artık karşımıza CHP çıkıyor. O nedenle arkadaşlar; Türkiye’de terörün uzantısı sadece tek bir parti yoktur. 2 parti vardır. Biri HDP diğeri ise CHP’dir.

"İZMİR'İ ÇANTADA KEKLİK GÖRÜYORLAR"

Biz kimsenin parti içerisindeki gündemlerine karışmayız. Listelerine karışmayız. Ama içerlerindeki o çukur siyasetinden de bu memleketi korumak gibi bir görevimiz var. Anlıyoruz ki rakiplerimiz İzmir’i çantada keklik görüyorlar. Ceketimizi koysak alırız gibi bir travmatik duygu içerisindeler. Yazık İşte biz bu anlayışa da İzmirliler adına 14 Mayıs’ta güçlü bir dur diyeceğiz. 7’li masa seçmen iradesine ipotek koyarak bir neticeye ulaşacağını düşünüyor. Bunun böyle olmayacağını, masada siyasi mühendisliklerin tutmayacağını sahaya çıktıklarında görecekler ama asıl olarak rüyalarından uyanmaları ise 14 Mayıs gecesi AK Parti Genel Merkez’inde, İkinci Katta, balkonda Cumhurbaşkanımızı ve onun hitabını dinleyen yüz binleri görünce olacaktır.

"EN GÜZEL CEVABI GENÇLER VERECEK"

Bizim en büyük vazifelerimizden biri de en büyük siyasi mühendisliği yapmaya çalıştıkları İzmir’de bu oyunlarını bozmak ve burada Kuvayı Milliye şehrinde bu 7’li masaya tarihi hezimeti yaşatmaktır. Evelllah bu kadrolar bunu yapabilecek kabiliyete de inanca da azme de sahiptir. İzmir’in vatansever gençlerini mecburiyete mahkûm etmek isteyenlere en güzel cevabı yine bu şehrin gençleri verecektir. Bu arada Kıymetli Arkadaşlar, Seçim Beyannamemizi coşkulu bir şekilde açıkladık. Beyannamemiz gençlerle ilgili de birçok madde içeriyor;

Gençleri aile kurmaya teşvik etmek için, eğitimden istihdama, evlilikten çocuk bakımına kadar her alanda gençlere maddi katkı verilecek. Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet verilecek. Kadın ve genç istihdamına özel önem verilecek. Kamuya işe alımlarda görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldıracak ve alımlar gençlerin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapılacak.

"ETRAFLARINDA 1 TANE GENÇ YOK"

Bizler Seçim Beyannamemizle de gençlerin partisi olduğumuzu gösterdik. Biz, beyannamesini açıklayan ve açıkladığı her maddeyi gerçekleştiren bir partiyiz. Onlar ise utanmadan sıkılmadan biz gençlerin partisiyiz diyorlar. Pazar günü listeleri açıklandı. 2 senedir atıp tutuyorlar. Sözüm ona gençlerin partisiyiz diye… Bir AK Parti kadrolarındaki gençlere bakın bir de bunların listelerine… Etraflarında bir tane bile genç yok. Bırakın birinci halkalarını ikinci üçüncü dördüncü halkalarında bile bir tane genç yok. Yine gençlere alan açan en samimi en net mesaj veren parti AK Parti. Ne kadar gurur duysak az.

"DİNAZORLARLA HANGİ GENÇ YÜRÜYEBİLİR?"

Gençleri kurduğunuz tiyatrolarda figüran olarak kullanıp istismar etmekten başka istihdam ettikleri bir yer yok. Tüm iddiaları çöktü. AK Parti’mizin 35 yaş altı tam 61 ismi, 30 yaş altı ise 25 ismi milletvekili listesinde yer aldı. Bende bir kardeşiniz olarak İzmir’de 1. Sıradan aday gösterildim. Sadece bu hadise bile aramızdaki farkı ortaya koymaya yeter. Gençlerin meselelerini gençlerle istişare etmeyen bu kibirli dinozorlarla hangi genç yol yürüyebilir?

"DÜNDE AYNI YALANI KONUŞUYORLARDI"

Hamdolsun bizim gençlerimiz de kaliteden anlıyor. Bu yüzeysel ve edilgen siyasetçilere itibar etmiyor. Batı’nın aferinini almak adına bütün değerlerine ve liderine ihanet edip kendini CHP’ye peşkeş çeken particiklere itibar etmiyor. Gençler 25 yıldır olduğu gibi bugün de en kaliteli olana 21. Yüzyılın sarsılmaz markası Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na itibar ediyor. Bu gençler 2023’te size öyle bir cevap verecek ki; bir daha gençlik kelimesini ağzınıza alamayacaksınız. Dünde aynı konuşuyorlardı. Gezi hain darbe girişimde ne diyorlardı?

"BUNLAR DERS ÇIKARMAZLAR"

Y kuşağı geliyor. AK Parti’yi sömürecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Peki ondan sonra ne oldu. 30 Mart 2014 seçimlerinde yüzde 51 oy aldık. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 51 oy aldık. 1 Kasım Genel seçimlerinde yüzde 49 oy aldık. 2002’de 10 milyon ile başlayan siyasi yolculuğumuza bugün 28 milyonla devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar bunlar matematik bilmezler, bunlar veri bilmezleri, bunlar seçim sonuçlarından ders çıkaramazlar.

"GENÇLER KİME OY VERECEK?"

Gençler navigasyonu kandil olmuşlara mı gönül verecek? Yoksa terörün kökünü kazımak için mücadele edenlere mi oy verecek? Gençler o hain FETÖ’cülere umut ve payanda olmuşlara mı oy verecek? Yoksa 15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerin karşısında dimdik durarak gençleriyle mücadele eden liderine mi oy verecek?Gençler önlerine sürekli barikat olanlara mı oy verecek? Yoksa gençlerin önündeki tüm barikatları kaldıran Recep Tayyip Erdoğan’a mı oy verecek? Gençler girdiği tüm seçimleri kaybetmiş, yerli ve milli tüm mücadelelerimizde karşımızda olanlara mı oy verecek? Yoksa girdiği her seçimde daha çok oy almış, milli teknoloji hamlesini ortaya koymuş liderine mi oy verecek?

"DERS VERMEYE HAZIRLANIYORUZ"

Eğer siz gençleri böyle düşünüyorsanız bu memleketin gençlerini hiç tanımamışsınız. Kıymetli arkadaşlar; Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bizler Muhafazakâr Devrimcileriz. Bizler 21. Yüzyıla mührünü vurmuş bir lider ve hareketin yarınlarıyız. Bizler yaslandığımız 1000 yıllık medeniyet hareketinin bugünkü teminatları, son 20 yılda ortaya konulan devrimlere omuz verenleriz. Buradan tekrar dile getiriyorum!

Biz kardeşçe yaşamayı, birliktelik ruhumuzu daima diri tutmayı başaran, en zor zamanlarda omuz omuza mücadele edebilen bir gençliğiz. Biz bu topraklarda yeşermenin, her rengiyle bu topraklarda var olmanın güzelliğine inandık. Gençleri harf harf ayıranlara, tek amacı onları istismar etmek olanlara unutamayacakları bir ders vermeye hazırlanıyoruz!

14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Başkan seçecek ve AK Parti’yi rekor oyla iktidar yapacağız. Bundan en ufak kuşku duyanlara bu salon en büyük cevaptır. Sizleri muhabbet ve sevgiyle selamlıyor, bugün buradaki muhteşem tablo için canı gönülden teşekkür ediyorum."