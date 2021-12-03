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AK Partili Güldal Akşit kimdir ve nereli? Güldal Akşit neden öldü?

03.12.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ak Partili Güldal Akşit'in vefatı, siyaset dünyasını derinden sarstı. Ak Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olan Güldal Akşit'in hayatına dair detaylar, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

AK Partili Güldal Akşit kimdir ve nereli? Güldal Akşit neden öldü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Güldal Akşit'in hayatını kaybettiği haberi, politika dünyasını yasa boğdu. Ak Partili Güldal Akşit'in neden öldüğü merak edilirken, Malatyalı siyasetçinin kim olduğuna dair sorulara yanıt aranmaya başlandı.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

23 Ocak 1960 yılında doğan Güldal Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akşit; Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Polisan Holding A.Ş. Başhukuk Müşavirliği, XXII.ve XXIII. Dönem İstanbul Milletvekilliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği ve Turizm, Devlet Bakanlığı görevlerini yaptı. 2011-2014 yılları arasında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nı yapan Güldal Akşit, İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır.

GÜLDAL AKŞİT NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Güldal Akşit, 3 Aralık 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

SÜLEYMAN SOYLU DUYURDU

Güldal Akşit'in ölüm haberini duyuran Süleyman Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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