HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. AK Parti'li Güneş'ten maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı

AK Parti'li Güneş'ten maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı

17.07.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Güneş'ten maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Kovid-19 salgınıyla mücadele için maske, mesafe, ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1,5 yıllık süreçte hükümetin Kovid-19'a ilişkin pek çok tedbiri hayata geçirdiğini söyledi.

Kovid-19 ile mücadele ve can kayıplarının yaşanmaması için yeri geldiği zaman camilerin, okulların, kahvehanelerin, lokantaların, alışveriş merkezlerinin kapatıldığını anımsatan Güneş, Kovid-19'a ilişkin Türkiye'de alınan tedbirleri ve yaşanan süreçleri anlattı. Salgınla mücadelede aşılamaya hız verildiğini ifade eden Güneş, şimdiye kadar 62 milyon 244 bin doz aşı yapıldığını belirtti.

Güneş, 1 Temmuz'daki normalleşmeden sonra vatandaşlarda "virüs hastalık yapma etkisini kaybetti", "Virüs tatile çıktı" gibi bir algının oluştuğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyoruz; virüsün tatile çıktığı yok. Virüs aynı şekilde yerinde duruyor." diye konuştu.

Vatandaşların maske, mesafe, temizlik kurallarına uymadıklarını gördüklerini dile getiren Güneş, "Eğer biz yine can kaybı yaşamak, eskisi gibi kısmi kapalı günlere dönmek istemiyorsak ve normal yaşamımızı sürdürmek istiyorsak, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım." çağrısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"İyi ki doğmuş güzelim""İyi ki doğmuş güzelim"
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır

En Çok Okunan Haberler

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"

Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.